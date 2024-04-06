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Руины деревянного объекта культурного наследия на улице Базарной продают за 1 рубль
Тамбовские власти выставили на торги ещё один объект культурного наследия. На этот раз за символическую цену в 1 рубль продают дом № 136/76, расположенный на углу улиц Базарная и Куйбышева. Заявки от желающих купить данное деревянное строение будут приниматься с 5 апреля по 3 мая. Однако окончательная цена будет установлена в ходе торгов.
Площадь нежилого здания на улице Базарной составляет около 258 квадратных метров. Вместе с его продажей арендуется земельный участок под строением площадью 582 квадратных метра. Новый собственник обязуется выполнить охранное обязательство, включающее в себя все меры по сохранению объекта культурного наследия.
Деревянный жилой дом, выходящий фасадом на улицу Базарная, был построен в 19 веке. На данный момент объект культурного наследия находится в аварийном состоянии: после двух пожаров – в 2019 и 2020 годах – кровля над зданием обвалилась, стены практически обрушились, а элементы деревянного декора утрачены и требуют полной замены по имеющимся образцам.
Фото: управление по госохране объектов культурного наследия Тамбовской области
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Тамбовские власти выставили на торги ещё один объект культурного наследия. На этот раз за символическую цену в 1 рубль продают дом № 136/76, расположенный на углу улиц Базарная и Куйбышева. Заявки от желающих купить данное деревянное строение будут приниматься с 5 апреля по 3 мая. Однако
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