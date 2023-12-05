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В Тамбове продают за рубль очередной объект культурного наследия
Сегодня, 09:25
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Новый объект находящегося в аварийном состоянии культурного наследия в Тамбове представлен на торгах. Это "Усадьба тамбовского мещанина И.С. Степанова. Флигель". Стартовая цена начального аукциона составляет всего 1 рубль, сообщили представители городской администрации.
Одноэтажное неэксплуатируемое здание общей площадью 339 квадратных метров расположено по адресу: улица Коммунальная, 48 (ранее известная как улица Гимназическая). В 1870-х годах этот дом принадлежал мещанину Игнату Степанову, а затем был передан в собственность Петра Степанова, который занимался бакалейной лавкой. Архитектурный стиль усадьбы представлен в эклектическом ключе, преимущественно сосредоточенном на фасаде.
Два года назад данный дом мещанина из Тамбова был внесен в реестр объектов культурного наследия. Утверждалось, что усадьба играет значительную роль в формировании исторического облика улицы Коммунальной. В настоящее время дом, оказавшийся в аварийном состоянии, полностью освобожден от проживания.
Ранее подобным образом выставлялся на торги особняк солеторговца Вихрова, расположенный в центре города, с начальной стоимостью 1 рубль. Тем не менее, тамбовский экскурсовод выражает уверенность в том, что продажа за такую символическую сумму маловероятна. Аукцион представляет собой обычный процесс, и восстановление исторического облика города представляется сложной задачей, даже с учетом обязательства инвестора, приобретающего объект, восстановить архитектуру согласно законодательству.
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