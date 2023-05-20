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Власти намерены восстановить объект культурного наследия по ул. Базарная, 136
Сегодня, 07:59
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Планируется реставрация дома, который является памятником культурного наследия регионального значения, в городе Тамбове. Этот дом расположен по ул. Базарная/Куйбышева, д. 136/76.
В настоящее время разрабатывается эскизный проект восстановления дома. По документации, начальная стоимость разработки этого проекта составляет 2,4 миллиона рублей. Окончательная цена будет определена в ходе торгов, запланированных на 25 мая.
На разработку эскизного проекта отведено 180 дней. За это время необходимо сформулировать задание на проведение работ, провести научные исследования, разработать архитектурные и конструктивные решения, а также получить положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы.
Этот деревянный дом был построен в 19 веке и сейчас находится в аварийном состоянии. В прошлом году здесь произошли два пожара - в 2019 и 2020 годах. Стены дома практически обрушились, кровля обвалилась, а элементы деревянного декора утрачены и требуют полной замены.
Региональное управление по сохранению объектов культурного наследия многократно обратилось к городским властям с просьбой предпринять меры по сохранению этого дома. В октябре прошлого года Арбитражный суд обязал администрацию Тамбова разработать эскизный проект сохранения этого объекта в течение 11 месяцев.
В марте депутаты Тамбовской городской Думы с подачи администрации решили его продать с торгов, тогда против этой идеи выступил депутат Артем Александров призвавший городские власти его восстановить.
Фото: управление по госохране объектов культурного наследия Тамбовской области
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