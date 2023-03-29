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Городские власти передумали восстанавливать сгоревший памятник на ул. Базарной
Сегодня, 11:29
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На последнем заседании Тамбовской городской Думы депутаты приняли решение о включении в прогнозный план приватизации объекта культурного наследия по ул. Базарной, 136а, который сгорел несколько лет назад, отказавшись от идеи его восстанавливать.
После пожара представители власти утверждали, что планируется восстановление дома-памятника, не исключалось и привлечение частных инвестиций.
При этом согласно позиции Управления по государственной охране объектов культурного наследия Тамбовской области в результате непринятия собственником мер по сохранению объекта по ул. Базарная/Куйбышева, д. 136/76 произошел пожар.
На заседании депутат Артем Александров обратил внимание на то, что город в своё время брал на себя обязательство восстановить объект культурного наследия, поскольку это муниципальное имущество и вряд ли найдётся такой частник, который захочет как альтруист — это сделать.
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