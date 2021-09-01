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В Тамбове планируют продать объекты культурного наследия
Вчера, 16:44
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На внеочередном заседании Тамбовской городской Думы депутаты одобрили предложение администрации о включении в прогнозный план приватизации ряда объектов культурного наследия.
Речь, в том числе идет об усадьбе инженера Сверчевского и доме предводителя Тамбовского дворянства Сатина.
По информации СМИ, продажа муниципального имущества поможет пополнить казну Тамбова на 6,4 миллиона рублей.
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