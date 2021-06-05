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«Дом терпимости» стал объектом культурного наследия
Сегодня, 09:12
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Подписано постановление о включении в реестр объектов культурного наследия Тамбовской области «доходного дома А.А.Монякова», который располагается на ул. Носовская, 8 в городе Тамбове.
Тамбовские краеведы утверждают, что в этом здании постройки начала XX века располагался первый тамбовский дом терпимости. Дом проектировали таким образом, чтобы на него не выходили окна других зданий, для обеспечения анонимности клиентов.
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