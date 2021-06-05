В области в два раза зафиксирован рост заболеваемости COVID–19 0 Несмотря на массовую вакцинацию за последние две недели в Тамбовской области зарегистрирован рост ежедневной заболеваемости COVID–19 почти в два раза, об этом шел разговор на планерном совещании в администрации области.

Сотрудница соцуслуг расхищала и обналичивала бюджетные средства 0 Органами прокуратуры выявлен факт мошенничества в ТОГБУ СОН «Центр соцуслуг для населения г. Рассказово и Рассказовского района».

Украинская фура улетела в кювет: есть пострадавшие 0 Вчера в районе селе Березка в Тамбовском районе произошло серьезное ДТП – украинская фура улетела в кювет. Водитель фуры не справился с управлением на мокрой дороге.

«Дом терпимости» стал объектом культурного наследия 0 Подписано постановление о включении в реестр объектов культурного наследия Тамбовской области «доходного дома А.А.Монякова», который располагается на ул. Носовская, 8 в городе Тамбове.

Продолжается банкротство ФК «Тамбов» 0 В рамках процедуры банкротства ФК «Тамбов» до 14 июня сотрудники клуба должны выбрать своего представителя, который будет участвовать в процессе.

Завтра девять тамбовских улиц останутся без электричества 0 В понедельник специалисты АО «ОРЭС-Тамбов» продолжат проведение плановых ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства.

Жители Моршанского района с трудом могут проехать по ул. 1-я Москва 0 Жители села Алгасово Моршанского района не первый год просят властей отремонтировать дорогу по ул. 1-я Москва, которая находится в ужасном состоянии — даже спецтехника, по словам жителей, не может подъехать к домам.

В Моршанске пропавший ребенок найден мертвым 0 Следственные органы проводят проверку по факту гибели 2-летнего мальчика из города Моршанска.

В Тамбовской области разрешили празднование Дня России 0 В постановление администрации Тамбовской области о введении режима повышенной готовности в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) внесены изменения, позволяющие проведение массовых мероприятий, посвященных празднованию Дня России и Дня города Тамбова.

В Тамбовской области установились затяжные дожди 0 Со вчерашнего дня в Тамбовской области установились затяжные дожди, которые продолжатся на выходных и на следующей неделе.

В Тамбове ищут подростков, которые запустили «колесо-разрушитель» 0 В Тамбове разыскивают подростков, которые столкнули тяжелую автомобильную шину на Набережной в сторону р. Цна.

Жители Красносвободного живут как «в глухой таёжной деревне» 0 Жители села Красносвободное Тамбовского района продолжают бить тревогу по поводу закрытия почтового отделения в селе - на месте почты начали возводить храм. В администрации Тамбовской области ответили местным жителям, что сообщение рассматривается, однако окончательного ответа жители пока так и не

В Тамбове приступили к ремонту фонтанов 0 Миллионы рублей пойдут на ремонт городских фонтанов. В областном центре в текущем году отремонтируют 9 фонтанов, уже приступили к работам в сквере Петрова, далее ремонтные работы ожидают фонтаны в сквере Ленина, на Набережной у памятника Сергееву-Ценскому и так далее.

Виновный в убийстве в Бондарях нескольких человек признан невменяемым 0 Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя города Котовска, который в конце прошлого года убил двух своих коллег, работавших с ним а животноводческой ферме в селе Городище Бондарского района.

В Тамбове разыскивают собственников гаражей 0 Сотрудники администрации города Тамбова разыскивают собственников гаражей, которые установлены самовольно, в том числе по адреса: ул. Чичканова, 55; ул. Володарского, 12; в районе ул. 1-я Полковая, 4.

С начала года в области погибли 30 человек и 426 получили ранения 0 В администрации Тамбовской области прошло совещание по вопросам организации безопасности дорожного движения. С начала года в Тамбовской области в 342 ДТП погибли 30 человек и 426 получили ранения.

МЧС предупреждает об ураганном ветре 0 В Тамбовской области вновь ожидается усиление северо-восточного ветра порывами до 17-19 метров в секунду.

В Тамбов прибыл «Поезд Победы» 0 Сегодня в Тамбов прибыл «Поезд Победы» - это мобильная выставка, рассказывающая о ВОВ, разместилась в вагонах самого настоящего железнодорожного состава (12+).

В области увеличивается количество заболевших коронавирусом 0 В последнее время в Тамбовской области наметилась тенденция увеличения количества заболевших коронавирусом.

Аэропорт «Тамбов» открывает летнее авиасообщение 0 Аэропорт «Тамбов» открывает летнее авиасообщение, из Тамбова можно будет улететь в Сочи, Симферополь, Анапу.