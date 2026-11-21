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Трое подозреваемых в вымогательстве в особо крупном размере арестованы в Кирсанове
Трое граждан, подозреваемых в вымогательстве в особо крупном размере, заключены под стражу Кирсановским районным судом Тамбовской области.
Согласно версии следствия, с апреля и всё лето текущего года подозреваемые требовали с вдовы участника СВО деньги, угрожая в противном случае распространить порочащую её информацию. Подробности о характере сведений, которые угрожали распространить фигуранты уголовного дела, не раскрываются. Потерпевшая, восприняв угрозу серьёзно, передала им 11 млн рублей.
Уголовное дело возбуждено по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ — вымогательство в особо крупном размере. В качестве меры пресечения суд назначил всем троим арест сроком на два месяца.
Расследование уголовного дела находится на контроле Кирсановской межрайонной прокуратуры.
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Трое граждан, подозреваемых в вымогательстве в особо крупном размере, заключены под стражу Кирсановским районным судом Тамбовской области. Согласно версии следствия, с апреля и всё лето текущего года подозреваемые требовали с вдовы участника СВО деньги, угрожая в противном случае распространить
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