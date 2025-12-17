Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Если хочешь быть счастливым, будь им.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

Мичуринские ветераны приняли участие в шествии добровольческих движений

В Новоникольском открыли мемориальную доску кавалеру ордена Мужества Алексею Жукову

Ветераны Афганистана провели урок мужества для школьников Мичуринского округа

Реабилитационные центры СФР к услугам участников СВО

Ветераны Мичуринска доставили гуманитарную помощь бойцам в зону СВО

В Мичуринске открыли мемориальную доску старшему прапорщику Андрею Басову

Суд по делу о гибели рыбы в пруду Рогатый обрастает противоречиями: чиновники заявили, что «замора не было»

Ветераны Мичуринска отправили новую партию помощи на фронт

На брифинге "Новых людей" рассказали о нарушениях, зафиксированных на выборах в Тамбовской области

"Новые люди" открыли ситуационный центр в Тамбове для наблюдения за выборами

Scania против листовок: «Новые люди» заставили тамбовчан фотографировать предвыборную рекламу

В Изосимове открыли мемориальную доску сержанту Алексею Бокову

» » » Директору «ДСУ-2» продлили арест по делу о мошенничестве на сотни миллионов

Директору «ДСУ-2» продлили арест по делу о мошенничестве на сотни миллионов

17 декабря 2025
Комментариев: 0
Версия для печати
Ленинский районный суд Тамбова продлил срок содержания под стражей директору ЗАО «ДСУ-2» Роману Зудину, подозреваемому в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщил корреспонденту «ПроТамбова», мера пресечения продлена сразу на четыре месяца — до 14 апреля 2026 года включительно.

Ранее, в конце октября, суд заключил Зудина под стражу на 1 месяц и 18 суток — с 27 октября по 14 декабря. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ, предусматривающей ответственность за мошенничество, совершённое в особо крупном размере.

По данным УФСБ по Тамбовской области, в период с июля 2021 года по октябрь 2022 года в ходе исполнения государственного контракта на капитальный ремонт одной из автомобильных дорог подозреваемый предоставлял заказчику отчётные документы с умышленно завышенной стоимостью выполненных работ и затрат. В результате, как утверждают силовики, сумма похищенных бюджетных средств превысила 200 млн руб.

Кроме того, в июне текущего года сотрудники правоохранительных органов уже проводили оперативные мероприятия в отношении Романа Зудина. Тогда поводом стало уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, возбужденное по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

В Тамбове директор дорожной компании подозревается в хищении более 200 млн ...

Гендиректор «Тамбовстроймеханизации» отправлен под стражу по делу о мошенни ...

Генеральный директор предстанет перед судом за хищение 9 миллионов при благ ...

Два руководителя крупных предприятий Тамбова арестованы по делу о мошенниче ...

Подрядчика, ремонтировавшего ул. Советская в Тамбове обвиняют в мошенничест ...

Замглавы Моршанска подозревается в мошенничестве в особо крупном размере



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

В Тамбовской области расширили меры поддержки ветеранов СВО

Вчера, 19:36
0
Депутаты Тамбовской областной Думы приняли пакет решений, направленных на расширение мер поддержки участников и ветеранов специальной военной операции. Соответствующие инициативы были внесены на рассмотрение главой региона Евгением Первышовым. Ключевым нововведением стал законопроект, принятый в

Облдума утвердила бюджет Тамбовской области на 2026 год с дефицитом 5,5 млрд рублей

Вчера, 17:05
0
Депутаты Тамбовской областной Думы на заседании 19 декабря приняли во втором чтении закон о бюджете региона на 2026 год. Прогнозируемые доходы областной казны составят 79,8 млрд руб., расходы — 85,3 млрд руб., дефицит бюджета запланирован на уровне 5,5 млрд руб. Как отметил председатель Тамбовской

После обращения к Путину тамбовчанам пообещали капремонт «пентагона» — но только в 2027 году

Вчера, 16:00
0
Жители крупнейшего жилого дома Тамбова — так называемого «пентагона» на улице Чичканова, 131 — вновь обратились на прямую линию к Президенту России Владимиру Путину, заявив о критическом состоянии здания и многолетнем бездействии чиновников. По их словам, капитального ремонта фасада дом ждёт уже

Общественники просят гордуму лишить Геннадия Берстенёва звания Почётного гражданина Тамбова

Вчера, 12:00
0
В Тамбовскую городскую Думу на имя её председателя Константина Кутейникова направлено обращение с просьбой рассмотреть вопрос о лишении Геннадия Берстенёва звания Почётного гражданина Тамбова. Документ, как сообщает деловое издание «Вердикт», имеется в распоряжении редакции. Авторы обращения

Евгений Первышов провёл приём участников и ветеранов СВО в фонде «Защитники Отечества»

18 декабря 2025
0
Глава Тамбовской области Евгений Первышов провёл личный приём граждан на площадке регионального филиала фонда «Защитники Отечества». В ходе встречи он пообщался с участниками и ветеранами специальной военной операции, рассмотрев четыре обращения. Как сообщается, основные вопросы, с которыми

Подрядчика из Башкирии внесли в чёрный список из-за срыва капремонта соццентра под Тамбовом

18 декабря 2025
0
Управление ФАС по Тамбовской области включило ООО «МД-АРТ ГРУПП» из Республики Башкортостан в реестр недобросовестных поставщиков. Поводом стал срыв государственного контракта на капитальный ремонт центра социальной помощи «Жемчужина леса» в Тамбовском районе. Как следует из данных на портале

В Тамбовской области создали Совет по демографической и семейной политике

18 декабря 2025
0
В Тамбовской области создан Совет по демографической и семейной политике. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Евгений Первышов. Руководителем совета назначена заместитель главы области Галина Шеманаева. В состав совета вошли представители профильных органов власти — министерств

Экс-заведующую детсадом в Тамбовском районе уволили «по утрате доверия» после приговора суда

18 декабря 2025
0
Прокуратура Тамбовского района добилась изменения основания увольнения бывшей заведующей дошкольного образовательного учреждения, признанной виновной в мошенничестве с бюджетными средствами. Речь идёт о расторжении трудового договора в связи с утратой доверия. Как установила прокурорская проверка,

Директору «ДСУ-2» продлили арест по делу о мошенничестве на сотни миллионов

17 декабря 2025
0
Ленинский районный суд Тамбова продлил срок содержания под стражей директору ЗАО «ДСУ-2» Роману Зудину, подозреваемому в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщил корреспонденту «ПроТамбова», мера пресечения продлена сразу на четыре месяца — до 14 апреля 2026 года включительно. Ранее, в

Суд поддержал отказ от контракта на ремонт моста через Разазовку

17 декабря 2025
0
Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Тамбовской области, которым было признано незаконным решение регионального управления ФАС, принятое в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта на капитальный ремонт моста через реку Разазовку

С «Токарёвской птицефабрики» суд взыскали почти 2,9 млн руб. за массовую гибель рыбы

17 декабря 2025
0
Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил иск прокуратуры к ООО «Токарёвская птицефабрика» о возмещении ущерба, причинённого водным биологическим ресурсам. Решение было принято на судебном заседании, состоявшемся сегодня. Как сообщил присутствовавший в суде главный редактор делового издания

Первая телевизионная лига КВН переезжает в Тамбовскую область

17 декабря 2025
0
Тамбовская область станет площадкой для проведения игр Первой телевизионной лиги КВН в 2026–2028 годах. Соответствующий меморандум подписали глава региона Евгений Первышов и руководитель Международного союза КВН Александр Масляков. Согласно договорённостям, Международный союз КВН возьмёт на себя

В Уварове эвакуировали лицей и кадетский корпус из-за письма о минировании

16 декабря 2025
0
В Уварове 15 декабря экстренные службы проверили здания лицея и кадетского корпуса после анонимного сообщения о возможном минировании. Письмо с угрозой поступило на электронную почту в тот же день. После получения информации из образовательных учреждений были эвакуированы педагоги и учащиеся. На

«Обязательный мандат» по правилам: в Тамбовской области хотят изменить схему распределения мест в облдуме

16 декабря 2025
0
Избирательная комиссия Тамбовской области предложила скорректировать порядок распределения депутатских мандатов по партийным спискам на выборах в областную Думу. Речь идёт о 25 «списочных» мандатах, которые распределяются между партиями, преодолевшими пятипроцентный барьер. Ещё 25 депутатов,

Школе в Бокино планируют присвоить имя Героя России Анатолия Ерёменко

16 декабря 2025
0
Совет по увековечению памяти выдающихся людей и исторических событий поддержал инициативу о присвоении имени Героя Российской Федерации Анатолия Ерёменко школе, которая строится в селе Бокино. Об этом сообщила пресс-служба Тамбовской городской Думы. Анатолий Ерёменко был командиром

Недострой с долгой памятью: дом на Коммунальной в Тамбове выставят на торги в 2026 году

16 декабря 2025
0
Девятиэтажный недостроенный дом на улице Коммунальной, 46 в Тамбове планируется продать с торгов во втором квартале 2026 года. Об этом изданию «ПроТамбов» сообщила министр государственного жилищного, строительного и технического надзора Тамбовской области Инна Левченко. По словам министра, после

В администрации Тамбова сообщили о завершении реставрации «Вечного огня»

15 декабря 2025
0
В понедельник, 15 декабря, в администрации Тамбова прошло рабочее совещание, на котором обсудили текущий статус реставрации мемориала «Вечный огонь», капитального ремонта школ № 21, 22 и 24, а также строительство модульного спортивного комплекса на Рязанской улице. По информации, озвученной на

Жители пензенских новостроек всё чаще жалуются на работу управляющей компании — анализ «Вердикта»

15 декабря 2025
0
Деловое издание «Вердикт» опубликовало анализ открытых отзывов жителей о работе пензенской сервисной компании «Территория жизни», которая управляет многоквартирными домами одноимённого застройщика. Речь идёт о жилых комплексах «Арбековская застава» и «Лугометрия». Как отмечает «Вердикт», редакция

В Тамбовской области перенесли сроки сдачи четырёх социальных объектов

15 декабря 2025
0
Власти Тамбовской области официально подтвердили перенос сроков ввода в эксплуатацию сразу нескольких значимых социальных объектов. Завершение строительства трёх школ и дома-интерната для престарелых и инвалидов отложено на 2026 год. Речь идёт о школе на 1275 мест по улице Волжской в Тамбове,

Мичуринские ветераны доставили гуманитарную помощь на Кременное направление

15 декабря 2025
0
Мичуринское местное отделение Российского Союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций продолжает работу по сбору и отправке гуманитарной помощи в зону проведения специальной военной операции.

Поставщики кормов через суд взыскали с «Токарёвской птицефабрики» свыше 42,5 млн рублей

14 декабря 2025
0
Copyrights © 2001-2025
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2025 E-mail: info@taminfo.ru
При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, белгород, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, инна жиркова, мичуринск, образование, прокуратура, Рассказово, скутер, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, юрий жирков

Показать все теги