Директору «ДСУ-2» продлили арест по делу о мошенничестве на сотни миллионов
17 декабря 2025
Ленинский районный суд Тамбова продлил срок содержания под стражей директору ЗАО «ДСУ-2» Роману Зудину, подозреваемому в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщил корреспонденту «ПроТамбова», мера пресечения продлена сразу на четыре месяца — до 14 апреля 2026 года включительно.
Ранее, в конце октября, суд заключил Зудина под стражу на 1 месяц и 18 суток — с 27 октября по 14 декабря. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ, предусматривающей ответственность за мошенничество, совершённое в особо крупном размере.
По данным УФСБ по Тамбовской области, в период с июля 2021 года по октябрь 2022 года в ходе исполнения государственного контракта на капитальный ремонт одной из автомобильных дорог подозреваемый предоставлял заказчику отчётные документы с умышленно завышенной стоимостью выполненных работ и затрат. В результате, как утверждают силовики, сумма похищенных бюджетных средств превысила 200 млн руб.
Кроме того, в июне текущего года сотрудники правоохранительных органов уже проводили оперативные мероприятия в отношении Романа Зудина. Тогда поводом стало уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, возбужденное по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ.
