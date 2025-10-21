|
Гендиректор «Тамбовстроймеханизации» отправлен под стражу по делу о мошенничестве в особо крупном размере
Вчера, 20:34
Комментариев: 0
Версия для печати
Ленинский районный суд города Тамбова избрал меру пресечения в виде заключения под стражу генеральному директору ООО «Тамбовстроймеханизация» Александру Котельникову. Как сообщает издание «Вердикт», представители суда подтвердили, что руководитель компании обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершённое в особо крупном размере. Подробности уголовного дела пока не разглашаются.
По данным суда, Котельников останется под арестом до 9 ноября 2025 года.
Ранее «Вердикт» сообщал, что Арбитражный суд Тамбовской области принял к производству иск администрации города Котовска к ООО «Тамбовстроймеханизация» о взыскании 52,7 млн рублей. В сумму включены неустойка — 10,7 млн рублей, штрафы по девяти этапам контракта — 6 млн рублей, аванс — 31 млн рублей и проценты за пользование чужими средствами — 5 млн рублей на дату подачи иска.
По сведениям издания, иск связан с расторгнутым контрактом на второй этап строительства автодороги в индустриальном парке «Котовск». Договор был заключён 27 мая 2024 года на сумму 118,7 млн рублей.
Учредителем ООО «Тамбовстроймеханизация» является Мурат Габуев, брат бывшего вице-губернатора Тамбовской области Арсена Габуева. Ранее Мурат Габуев проходил фигурантом уголовного дела о неуплате налогов на 75 млн рублей и внесении ложных сведений в налоговые декларации. Дело было прекращено после возмещения ущерба.
Следствие не исключает, что уголовное дело в отношении Александра Котельникова связано с исполнением муниципальных контрактов, финансировавшихся из бюджета.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.