|
Тамбовской области списали почти 3,8 млрд рублей долгов по бюджетным кредитам
Вчера, 20:08
Правительство России списало Тамбовской области 3,78 млрд рублей задолженности по бюджетным кредитам. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает деловое издание «Вердикт».
Всего такая мера поддержки затронула 16 регионов страны. Общая сумма списания составила 31 млрд рублей.
Как отмечают в правительстве, объём списанных долгов связан с тем, сколько регион вложил в развитие инфраструктуры и социальной сферы. Речь идёт о модернизации ЖКХ, переселении граждан из аварийного жилья, обновлении транспорта и других проектах.
По словам Михаила Мишустина, списание долгов позволит регионам высвободить дополнительные средства и направить их на развитие экономики и повышение качества жизни жителей.
Помимо Тамбовской области, в число получателей поддержки вошла Орловская область, которой списали около 1 млрд рублей.
