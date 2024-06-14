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Тамбовская область не получит федеральные деньги на развитие электротранспорта

Сегодня, 09:36
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Тамбовская область не получила господдержку на реализацию проектов развития городского электрического транспорта. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о распределении более 4,8 миллиарда рублей для 10 регионов, включая Липецкую (1,4 млрд рублей) и Курскую (почти 2 миллиарда) области.

В Тамбове развитие троллейбусного парка находится в застое. Из двух десятков маршрутов осталось всего два - №3 и №5. Глава администрации Тамбова Максим Косенков три года назад заявлял о необходимости сохранить троллейбус в городе, но ситуация лишь ухудшилась. В начале 2023 года городские власти продали с аукциона медные провода после демонтажа одной из веток троллейбусной контактной сети.

Отсутствие господдержки и текущие проблемы с инфраструктурой ставят под угрозу будущее городского электрического транспорта в Тамбове. Местные жители и эксперты выражают обеспокоенность и надеются на улучшение ситуации.
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Тамбовская область не получит федеральные деньги на развитие электротранспорта

Сегодня, 09:36
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Тамбовская область не получила господдержку на реализацию проектов развития городского электрического транспорта. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о распределении более 4,8 миллиарда рублей для 10 регионов, включая Липецкую (1,4 млрд рублей) и Курскую (почти 2 миллиарда)

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