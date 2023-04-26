На заседании Гордумы обсуждался вопрос возрождения электротранспорта Комментариев: 0



Риторика городской администрации по поводу электрического транспорта изменилась. Глава администрации Тамбова Максим Косенков заявил о необходимости использовать все возможности, чтобы в городе было больше экологически чистого транспорта. Однако возрождение электротранспорта в Тамбове требует серьезной финансовой помощи, которую можно получить на федеральном уровне в рамках нацпроектов. Градоначальник отметил, что электрический транспорт может вернуться не только в виде троллейбуса, но и при использовании возможностей белорусской промышленности, о чем было сказано в ходе визита посла Республики Беларусь в Тамбов.



Стоит отметить, что риторика властей, связанная с электротранспортом, изменилась после возбуждения уголовного дела о халатности из-за закрытия троллейбусных линий.



В начале года Минтранс России разослал всем регионам письма с просьбой не избавляться от систем, обеспечивающих работу общественного электротранспорта, до принятия необходимых механизмов и параметров федеральной поддержки проектов развития городского электрического транспорта. Минтранс также призывает регионы задуматься о развитии этой отрасли в будущем. На последнем заседании Тамбовской городской Думы обсуждали отчет о работе общественного транспорта, депутат Артём Александров поднял вопрос о сохранении электротранспорта. В рамках обсуждения отмечалось, что министерство при Правительстве области в прошлом году заключило контракт с проектной организацией на разработку новой маршрутной сети, учитывающей транспортную нагрузку от других муниципалитетов региона. Регулируемый тариф на сегодняшний день остаётся более предпочтительным, чем нерегулируемый.Риторика городской администрации по поводу электрического транспорта изменилась. Глава администрации Тамбова Максим Косенков заявил о необходимости использовать все возможности, чтобы в городе было больше экологически чистого транспорта. Однако возрождение электротранспорта в Тамбове требует серьезной финансовой помощи, которую можно получить на федеральном уровне в рамках нацпроектов. Градоначальник отметил, что электрический транспорт может вернуться не только в виде троллейбуса, но и при использовании возможностей белорусской промышленности, о чем было сказано в ходе визита посла Республики Беларусь в Тамбов.Стоит отметить, что риторика властей, связанная с электротранспортом, изменилась после возбуждения уголовного дела о халатности из-за закрытия троллейбусных линий.В начале года Минтранс России разослал всем регионам письма с просьбой не избавляться от систем, обеспечивающих работу общественного электротранспорта, до принятия необходимых механизмов и параметров федеральной поддержки проектов развития городского электрического транспорта. Минтранс также призывает регионы задуматься о развитии этой отрасли в будущем.



