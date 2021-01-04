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Тамбовский троллейбус на грани закрытия
4 января 2021
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Похоже электротранспорт в областном центре доживает свой век. Проблемы лежат не только в финансовой плоскости – отсутствие средств для модернизации данного вида общественного транспорта, необходимо 600 млн рублей, но и то что некоторое специализированное оборудование больше не производят в России, как и отдельные запасные части для троллейбусов.
Согласно ответу администрации города Тамбова на обращение депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова учитывая сложность обстоятельств, сопутствующих существованию городского электрического транспорта в городе Тамбове, окончательное решение по вопросу его сохранения будет принято по результатам изучения данного вопроса. В бюджете нет средств для масштабной модернизации тамбовского троллейбуса.
В тоже время в других регионах находят возможность развивать электротранспорт. В Ульяновск в 2021 году придут 30 троллейбусов, правда, бывших в эксплуатации, но все же намного новее действующих сегодня.
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