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Горожане и депутаты просят сохранить тамбовский троллейбус

Сегодня, 14:42
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Горожане и депутаты просят сохранить тамбовский троллейбус Похоже тамбовский троллейбус доживает последние дни. Если до 2010 года троллейбус оставался одним из основных видов транспорта в областном центре, сегодня на линию выходит менее 20 единиц.

«Некогда самый популярный вид транспорта в данный момент переживает самые смутные времена. С 1955 года троллейбусы служили верой и правдой тысячам горожан, пережили 90-е, но сейчас, когда экономическая ситуация в стране более-менее стабильна – происходит тотальное уничтожение электротранспорта», — отмечает тамбовчанин Михаил Абрамов.

С подобной позицией согласны многие другие жители города и отдельные депутаты городской Думы, которые просят властей сохранить экологический вид транспорта.

«В начале ноября вместе с общественниками мы сформировали предложения, как можно помочь тамбовскому троллейбусу, проводили рабочие встречи. Нужно дать троллейбусу первую роль. Убрать дублирование, переместив автобусы на другие маршруты. Постепенное обновление контактной сети, частями, помаршрутно», — считает депутат Артём Александров.

По словам депутата в условиях пандемии кризисные явления лишь усугубляются, пассажиропоток сокращается, из-за долгов деятельность МУП «Тамбовгортранс» (оператора троллейбусов) может приостановиться.

Фото на превью — Εгор Κиселев
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Горожане и депутаты просят сохранить тамбовский троллейбус

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