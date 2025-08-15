|
В Котовске подростки устроили погром в скейтпарке, личности установили по камерам
В Котовске Тамбовской области группа подростков повредила инфраструктуру скейтпарка, расположенного в городском парке культуры и отдыха. Об этом сообщил глава города Алексей Плахотников.
По данным администрации, хулиганы, которые сами регулярно занимались на площадке, разрисовали стены, сломали деревянные конструкции, ограждения и вентиляционную решётку, а также пытались проникнуть в технические помещения. Как уточнил директор ДЮСШ № 1 Михаил Котов, подростки использовали оставленные на территории инструменты для разрушения элементов парка. Кроме того, они похитили банку краски, предназначенной для обновления фасада, исписали ею стены, а остатки вылили на ограждение. Внутри помещения были обнаружены следы попытки развести костёр.
Личности участников вандализма установили благодаря системе видеонаблюдения «Безопасный город». Среди них оказался несовершеннолетний житель Москвы, приехавший в Котовск на летние каникулы. Все материалы переданы в полицию.
Глава города осудил поступок подростков, подчеркнув, что скейтпарк является одной из лучших площадок региона и центром притяжения молодёжи. «Портить и разрушать это — преступление. Давайте вместе прививать детям ответственность за окружающий мир и беречь наш город», — отметил Алексей Плахотников.
Фото: скриншот видео
