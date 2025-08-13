|
В Тамбове скорректируют проект расчистки русла Цны за 4 млн рублей
Вчера, 14:55
Министерство экологии и природных ресурсов Тамбовской области заключило контракт с ООО «ГК Проект» на корректировку документации по расчистке отдельных участков русла реки Цны в Тамбове. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.
Компания стала единственным участником аукциона и получила контракт по начальной цене — 4 млн рублей. Работы должны быть завершены до 1 ноября 2025 года. Согласно техническому заданию, подрядчику предстоит пересчитать объёмы донных отложений, обновить технологию расчистки, предусмотреть использование понтонного моста на втором этапе, исключить повторяющиеся работы по скашиванию болотной растительности и актуализировать сметную документацию. Гарантийный срок по контракту установлен на два года.
Согласно данным Rusprofile, «ГК Проект» зарегистрировано в Тамбовской области в 2021 году. Учредителями и совладельцами компании с равными долями в уставном капитале являются генеральный директор Сергей Горячев и Владимир Комаров. В 2024 году выручка организации составила 24 млн рублей, а чистая прибыль — 615 тысяч рублей.
Второй этап расчистки Цны может обойтись в 183 млн рублей. Первый этап стартовал в 2023 году, когда министерство подписало контракт с ООО «Стинэк» на сумму 359,7 млн рублей. Компания обязана завершить работы протяжённостью 8,5 км до 1 ноября 2024 года.
Фото: 68news.ru
