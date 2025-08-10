|
Суд продлил банкротство «Ладесол-Тамбов» до конца 2025 года
Арбитражный суд Тамбовской области продлил процедуру конкурсного производства в отношении ООО «Ладесол-Тамбов» до 24 декабря 2025 года. Компания планировала построить в регионе завод по переработке зерна в белок и корма стоимостью 2,2 млрд рублей, один из крупнейших инвестпроектов периода губернаторства Александра Никитина, однако реализовать его так и не удалось.
Согласно определению суда, конкурсный управляющий продолжает продажу активов должника, поданы иски о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих лиц и о признании недействительными сделок. На данный момент имущество компании не продано, расчёты с кредиторами не произведены.
Проект стартовал в августе 2017 года, но столкнулся с серьёзными финансовыми проблемами. МСП-банк потребовал досрочно вернуть почти 800 млн рублей долга и процентов. После 2022 года инвесторы утратили доступ к иностранному финансированию и европейским рынкам сбыта, на которые делалась основная ставка. В июне 2022 года завод признали банкротом.
По данным «Ъ-Черноземье», один из бывших инициаторов проекта сейчас проживает в Израиле, а дело курирует коллекторское агентство «Филберт». Основные активы «Ладесола» в июле 2023 года за 252 млн рублей приобрело петербургское ООО «Центр-профи», связанное с «Филбертом». Спустя год та же компания выкупила оставшиеся товарные запасы и материальные ценности должника за 1,6 млн рублей при стартовой цене 21,7 млн рублей.
