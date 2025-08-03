Правительство Тамбовской области берёт управление Моршанском в «ручной режим» после отставки мэра Комментариев: 0



По распоряжению губернатора, каждый ключевой блок городского хозяйства — от ЖКХ и топливно-энергетического комплекса до образования, транспорта, здравоохранения и культуры — теперь будет находиться под контролем заместителей соответствующих министров Тамбовской области. Эти чиновники будут курировать работу в своих направлениях и обеспечивать оперативное управление, фактически действуя от имени регионального центра.



«Из Моршанска приходит много жалоб. Команда в городе слабая, многие расслабились. Даже без мэра нужно продолжать работать», — заявил Евгений Первышов. Он подчеркнул, что отсутствие постоянного руководителя не должно становиться причиной административного паралича.



Напомним, Роман Поленков подал заявление об уходе по собственному желанию. Губернатор позже признал, что его назначение на пост главы города было ошибочным и преждевременным. В настоящее время обязанности руководителя администрации исполняет бывший заместитель Поленкова — Антон Овчинников.



Первышов также сообщил, что кандидатуру нового главы администрации Моршанска планирует представить позже: «Это должен быть человек, действительно нацеленный на работу в интересах всех жителей».



«Ручное управление» городом будет действовать до стабилизации ситуации и назначения нового мэра. Подобный подход, по словам региональных властей, позволит оперативно реагировать на обращения граждан и устранить управленческие слабости, на которые регулярно указывают жители Моршанска.



Фото: Новый век Власти Тамбовской области приняли решение о временном переходе города Моршанска под прямое оперативное управление регионального правительства. Об этом 4 августа заявил врио губернатора Евгений Первышов на планёрке в администрации области. Мера была принята в связи с отставкой главы города Романа Поленкова, произошедшей в июле на фоне резкой критики со стороны руководства региона.По распоряжению губернатора, каждый ключевой блок городского хозяйства — от ЖКХ и топливно-энергетического комплекса до образования, транспорта, здравоохранения и культуры — теперь будет находиться под контролем заместителей соответствующих министров Тамбовской области. Эти чиновники будут курировать работу в своих направлениях и обеспечивать оперативное управление, фактически действуя от имени регионального центра.«Из Моршанска приходит много жалоб. Команда в городе слабая, многие расслабились. Даже без мэра нужно продолжать работать», — заявил Евгений Первышов. Он подчеркнул, что отсутствие постоянного руководителя не должно становиться причиной административного паралича.Напомним, Роман Поленков подал заявление об уходе по собственному желанию. Губернатор позже признал, что его назначение на пост главы города было ошибочным и преждевременным. В настоящее время обязанности руководителя администрации исполняет бывший заместитель Поленкова — Антон Овчинников.Первышов также сообщил, что кандидатуру нового главы администрации Моршанска планирует представить позже: «Это должен быть человек, действительно нацеленный на работу в интересах всех жителей».«Ручное управление» городом будет действовать до стабилизации ситуации и назначения нового мэра. Подобный подход, по словам региональных властей, позволит оперативно реагировать на обращения граждан и устранить управленческие слабости, на которые регулярно указывают жители Моршанска.Фото: Новый век



