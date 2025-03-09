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В правительстве Тамбовской области назначен новый вице-губернатор и перераспределены обязанности
Сегодня, 09:55
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Временно исполняющий обязанности главы Тамбовской области Евгений Первышов представил нового заместителя губернатора. Им стал Николай Федосеенков, который будет курировать ключевые направления регионального развития.
Федосеенков – уроженец Москвы, окончил МГУ и ранее возглавлял ФГБУ «Издательство «Наука», подведомственное Минобрнауки РФ. В новой должности он будет отвечать за министерство экономической и инвестиционной политики, имущественных отношений и государственного заказа, управление проектной деятельности, а также министерства культуры и туризма. До этого эти направления входили в зону ответственности Оксаны Леонгард, ушедшей в отставку в январе, и Евгении Михалиной, находящейся в декретном отпуске.
«Назначение Николая Николаевича Федосеенкова завершает процесс формирования команды временно исполняющих обязанности заместителей главы региона», — подчеркнул Первышов.
Также в ходе совещания глава области объявил о перераспределении обязанностей между действующими заместителями. Вице-губернатор Владислав Ставицкий, который занял свою должность неделю назад, теперь будет не только курировать министерство транспорта, автомобильных дорог и градостроительства, но и министерство государственного жилищного, строительного и технического надзора, которое ранее подчинялось напрямую губернатору.
Первышов выразил уверенность, что обновлённая структура управления позволит ускорить решение социальных и экономических задач. Он поручил своим заместителям оценить профессиональную готовность руководителей министерств и департаментов к работе в новой команде и при необходимости предложить кадровые перестановки.
В настоящий момент в правительстве Тамбовской области работает девять вице-губернаторов. Четверо из них – Бибичев, Зименко, Ставицкий и Федосеенков – выходцы из других регионов, тогда как остальные представители местного управленческого корпуса.
Фото: Павел Васильев
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