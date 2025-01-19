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Евгений Первышов назначил новых руководителей министерств ЖКХ и туризма в Тамбовской области
Сегодня, 09:28
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Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов утвердил Константина Шульгина исполняющим обязанности министра ЖКХ и ТЭК, а Станислава Дзасохова — исполняющим обязанности министра туризма.
Константин Шульгин, уроженец Тамбова и выпускник Тамбовского государственного технического университета, ранее работал в органах государственной и муниципальной власти. До назначения он занимал должность заместителя министра ЖКХ и ТЭК области, курируя топливно-энергетический комплекс. Шульгин сменил Елену Бабикову, покинувшую пост в декабре 2024 года. Елена Бабикова сейчас является фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий.
Станислав Дзасохов, выпускник Московского государственного юридического университета имени Кутафина, имеет опыт работы на государственной службе, включая должность заместителя губернатора Смоленской области и советника главы ДНР. Его предшественница, Ирина Чемерчёва, ушла в отставку в июле 2024 года, после чего обязанности министра исполняла её заместитель Наталия Почётнова.
Назначения новых руководителей подчеркивают курс регионального правительства на обновление управленческой команды для решения задач в ключевых отраслях области.
Фото: newtambov.ru
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