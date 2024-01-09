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Назначен новый руководитель министерства соцзащиты Тамбовской области
На еженедельном совещании губернатор Тамбовской области Максим Егоров объявил о назначении Михаила Мальцева исполняющим обязанности министра социальной защиты и семейной политики в регионе.
Мальцев является выпускником Пермской государственной медицинской академии (ныне Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера) по специальности "лечебное дело". Он также прошёл обучение по направлению "менеджмент организации" в Высшей школе экономики.
В период с 2017 по 2020 год Мальцев занимал должность заместителя министра здравоохранения Пермского края, после чего стал руководителем краевого наркодиспансера. В ноябре 2023 года он по собственному желанию покинул эту должность, став советником губернатора Егорова по вопросам социальной защиты.
Ранее, с декабря 2022 по сентябрь 2023 года, министерство социальной защиты и семейной политики Тамбовской области возглавляла Анна Орехова, которая руководила реформируемым управлением социальной защиты области в течение семи лет.
Фото: Павел Васильев
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