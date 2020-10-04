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В Тамбовской области увеличилось количество многодетных семей
Сегодня, 09:07
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На оперативном совещании в администрации Тамбовской области начальник регионального управления социальной защиты и семейной политики Анна Орехова доложила, что в рамках проекта «Демография» на реализацию программ будет направлено более 23 млрд рублей.
По мнению руководителя управления, положительной динамикой реализации проекта можно считать увеличение количества многодетных семей. На данный момент в регионе проживает 9093 такие семьи.
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