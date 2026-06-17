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Под Тамбовом к 2027 году построят логистический центр Ozon почти за 1 млрд рублей
Вчера, 18:07
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В пригороде Тамбова планируют построить новый логистический центр маркетплейса Ozon. Проект стоимостью 920 млн рублей реализует воронежский предприниматель и совладелец дорожной компании «СМУ-90» Вардан Агаронян. Об этом со ссылкой на ответ правительства Тамбовской области сообщает «Ъ-Черноземье».
Соглашение о реализации проекта было подписано на Петербургском международном экономическом форуме 2026 года. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на третий квартал 2027 года.
Как уточнили в региональном правительстве, площадь логистического комплекса составит 20 тыс. квадратных метров. После запуска объекта планируется создать около тысячи новых рабочих мест.
Власти региона рассчитывают, что появление крупного распределительного центра окажет положительное влияние на экономику области.
— Инвестиции в новый логистический центр принесут существенные экономические выгоды бюджету, — отметили в правительстве, не уточнив предполагаемый объём налоговых поступлений.
Реализовывать проект Вардан Агаронян намерен через воронежское ООО «Натали-Плюс», единственным владельцем которого он является.
Компания зарегистрирована в 1996 году. Её основным видом деятельности является аренда и управление нежилой недвижимостью. По итогам 2025 года выручка предприятия составила 226,5 млн рублей, а чистая прибыль — 4,6 млн рублей.
Сам Вардан Агаронян известен также как совладелец воронежского ООО «СМУ-90», которое неоднократно становилось победителем крупных дорожных конкурсов в соседнем регионе.
Появление распределительного центра Ozon может стать одним из крупнейших логистических проектов последних лет в Тамбовской области и существенно укрепить позиции региона как транспортно-распределительного узла Центрального Черноземья.
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