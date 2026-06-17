Под Тамбовом к 2027 году построят логистический центр Ozon почти за 1 млрд рублей 0 В пригороде Тамбова планируют построить новый логистический центр маркетплейса Ozon. Проект стоимостью 920 млн рублей реализует воронежский предприниматель и совладелец дорожной компании «СМУ-90» Вардан Агаронян. Об этом со ссылкой на ответ правительства Тамбовской области сообщает «Ъ-Черноземье».

В Тамбовской области 191 млн рублей направят на вывоз мусора, а ещё 100 млн — на достройку дома-интерната 0 Глава Тамбовской области Евгений Первышов внёс в областную Думу законопроект о корректировке регионального бюджета на 2026 год. Документ предусматривает перераспределение средств между отдельными направлениями расходов без изменения общего объёма бюджета. Как следует из пояснительной записки,

Налоговая из Саратова потребовала признать банкротом тамбовскую «Академию воздуха» 0 В Арбитражный суд Тамбовской области поступило заявление о признании банкротом ООО «Академия воздуха». С соответствующим требованием обратилась Межрайонная инспекция ФНС России № 20 по Саратовской области. Сумма заявленных требований составляет почти 6,3 млн рублей. Об этом сообщает деловое издание

За 3,9 млрд рублей покупателей не нашлось: сорвались торги по продаже владельца тамбовского спиртзавода 0 Не состоялся аукцион по продаже контрольного пакета акций АО «Амбер Талвис», управляющего спиртзаводом в Тамбовской области. Причиной стало отсутствие заявок от потенциальных покупателей. Об этом говорится в итоговом протоколе торгов. На продажу был выставлен пакет из 62 486 обыкновенных именных

Тамбовчанину назначили ежедневный штраф за отказ снести опасную пристройку к аварийному дому 0 Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о взыскании с тамбовчанина Гочи Кочишвили судебной неустойки в размере 5 тыс. рублей за каждый день просрочки исполнения решения суда о сносе самовольной пристройки к многоквартирному дому. Об этом сообщает деловое издание

В Тамбове группу молодых людей арестовали по делу о вымогательстве денег у иностранных студентов 0 В Тамбове сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность группы лиц, которых подозревают в вымогательстве денежных средств у иностранных студентов. Об этом сообщили в УФСБ России по Тамбовской области. Операция проводилась совместно с сотрудниками Центра по противодействию экстремизму

В Тамбове суд начал рассматривать требования о демонтаже торговых павильонов возле исторических Торговых рядов 0 В Арбитражном суде Тамбовской области состоялось очередное заседание по спору вокруг территории объекта культурного наследия «Торговые ряды» на улице Коммунальной. Как сообщает деловое издание «Вердикт», инвестор исторического комплекса добивается демонтажа части торговых объектов, которые, по его

Трое тамбовчан, пострадавших на производстве, получили ключи от новых автомобилей 0 Автомобили оборудованы с учётом особенностей здоровья и физических возможностей получателей, что обеспечивает водителям комфортную езду и безопасность за рулём. Такая государственная поддержка позволяет гражданам вернуться к активному образу жизни.

В Тамбовской области перевозчика заподозрили в хищении более 1,7 млн рублей через социальные транспортные карты 0 Сотрудники УФСБ России по Тамбовской области выявили схему предполагаемого мошенничества при получении бюджетных выплат в сфере пассажирских перевозок. Под подозрение попал индивидуальный предприниматель, работавший на маршрутах одного из муниципальных округов региона. Как сообщили в региональном

Дело бывшего министра здравоохранения Тамбовской области Екатерины Юньковой возобновили после её возвращения из зоны СВО 0 Ленинский районный суд Тамбова возобновил рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего министра здравоохранения Тамбовской области Екатерины Юньковой, обвиняемой в превышении должностных полномочий. Как стало известно, ранее производство по делу было приостановлено в связи с тем, что

Тамбовский облсуд отправил в колонию фигуранта дела о хищении более 31 млн рублей при поставке оборудования 0 Тамбовский областной суд ужесточил наказание одному из фигурантов дела о хищении бюджетных средств при поставке оборудования для образовательного учреждения. Вместо условного срока осуждённый получил реальное лишение свободы. Речь идёт о Владимире Артёмове, который, как сообщает деловое издание

Тамбовский бизнес помогает «Бригаде 68»: волонтёры получили автомобиль и поддержку предприятий региона 0 Тамбовские предприятия, входящие в региональный Союз промышленников и предпринимателей, продолжают оказывать поддержку гуманитарному центру «Бригада 68», который занимается доставкой помощи военнослужащим в зону специальной военной операции. Об этом рассказала руководитель объединения Людмила

В Тамбове подрядчика через суд хотят обязать восстановить разрушившиеся спортплощадки 0 Власти Тамбова намерены усилить судебное давление на подрядчика, который до сих пор не исполнил гарантийные обязательства по ремонту десяти многофункциональных спортивных площадок. Вопрос обсудили на еженедельной планёрке у главы администрации города Максима Косенкова. Речь идёт о спортивных

Тамбов закупает 38 единиц новой коммунальной техники почти на 184 млн рублей 0 В Тамбове продолжается обновление парка коммунальной техники. На совещании у главы администрации города Максима Косенкова 15 июня обсудили ход закупок машин, которые приобретаются для нужд городского хозяйства по лизинговой схеме. Как сообщили в администрации, в рамках первой закупочной процедуры,

Евгений Первышов: Тамбовской области потребуется около десяти лет, чтобы стать финансово самостоятельным регионом 0 Тамбовской области понадобится около десяти лет напряжённой работы, чтобы преодолеть последствия затяжного кризиса и выйти на уровень финансовой самостоятельности. Об этом заявил глава региона Евгений Первышов на оперативном совещании правительства после обсуждения ключевых показателей развития

В процедуре банкротства «Тамбовхимпромстроя» оценили имущество почти на 85 млн рублей 0 В Тамбове продолжается процедура банкротства ОАО «Тамбовхимпромстрой». Как сообщает деловое издание «Вердикт», в рамках конкурсного производства опубликован отчёт об оценке имущества компании, находящегося в залоге. Документ был подготовлен 13 июня 2026 года и размещён конкурсным управляющим

В Тамбовской области инфляция замедлилась до 5,9%, а промышленность показала рост более чем на 8% 0 В Тамбове на площадке Стромов-центра Державинского университета прошла коммуникационная сессия Банка России, посвящённая актуальным вопросам экономики и денежно-кредитной политики. Участники обсудили влияние ключевой ставки на инфляцию, кредитование, инвестиции, рынок труда и развитие бизнеса. Во

Суд обязал власти Тамбова расторгнуть контракт на благоустройство Соборной площади в одностороннем порядке 0 Арбитражный суд Тамбовской области признал недействительным соглашение о расторжении муниципального контракта на благоустройство территории возле памятника Святителю Питириму на Соборной площади в Тамбове. Об этом сообщает деловое издание «Вердикт», ознакомившееся с материалами дела. Речь идёт о

Житель Тамбовской области отсудил у дорожников почти 87 тысяч рублей после ДТП из-за ямы 0 Никифоровский районный суд обязал дорожную организацию возместить автомобилисту ущерб, причинённый из-за неудовлетворительного состояния дороги. Дорожный инцидент произошёл ночью в ноябре 2025 года. Житель Никифоровского округа, управляя автомобилем, попал в дорожную яму и повредил транспортное

В Тамбовской области начнут штрафовать водителей за разговоры по телефону за рулём по данным камер 0 В Тамбовской области в ближайшее время начнут выносить постановления о штрафах водителям, которые пользуются мобильными телефонами во время движения. Фиксировать нарушения будут комплексы автоматической фотовидеофиксации. Об этом сообщили в ТОГКУ «Тамбовавтодор». Как пояснили в учреждении,