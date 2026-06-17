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За 3,9 млрд рублей покупателей не нашлось: сорвались торги по продаже владельца тамбовского спиртзавода
Вчера, 15:12
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Не состоялся аукцион по продаже контрольного пакета акций АО «Амбер Талвис», управляющего спиртзаводом в Тамбовской области. Причиной стало отсутствие заявок от потенциальных покупателей. Об этом говорится в итоговом протоколе торгов.
На продажу был выставлен пакет из 62 486 обыкновенных именных акций, что составляет 72,9% уставного капитала предприятия. Начальная стоимость лота составляла 3,9 млрд рублей.
Всего у компании выпущено 85 750 акций. При этом их совокупная номинальная стоимость значительно ниже стартовой цены аукциона: одна акция имеет номинал 600 рублей, а стоимость выставленного пакета по номиналу составляет 37,5 млн рублей.
Пока новые торги не объявлены.
По данным на 24 апреля 2026 года, на предприятии работают 189 человек. Общая площадь земельных участков, которые занимает спиртзавод, составляет 37,27 гектара.
История национализации предприятия получила широкий общественный резонанс. В июле 2024 года Тамбовский районный суд конфисковал в доход государства 72,87% акций АО «Амбер Талвис», а также 69,49% акций калининградского АО СПИ-РВВК и 100% уставного капитала его дочерней компании ООО РВВК.
Генеральная прокуратура России обосновала необходимость изъятия активов тем, что компании, подконтрольные бывшему владельцу Юрию Шефлеру, деятельность которого признана экстремистской и запрещена на территории РФ, в 2022–2023 годах направили около 38 млн евро на поддержку вооружённых сил Украины.
В конце 2024 года люксембургская компания Amber Beverage Group Holding, также связанная с Шефлером, оценила свои убытки от национализации «Амбер Талвис» в 10,1 млн евро.
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