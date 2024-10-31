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» » Тамбовский областной суд утвердил национализацию активов SPI Group, принадлежащих Юрию Шефлеру

Тамбовский областной суд утвердил национализацию активов SPI Group, принадлежащих Юрию Шефлеру

Сегодня, 12:35
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Областной суд в Тамбове поддержал ранее вынесенное решение районного суда о передаче в государственную собственность активов международного алкогольного холдинга SPI Group, которым владеет Юрий Шефлер, владелец брендов Stolichnaya и Moskovskaya. Информация о том, по чьей жалобе суд рассматривал дело, не раскрывается.

Изначально, в июле, по запросу Генеральной прокуратуры активы компании были национализированы. Суд постановил изъять 72,87% акций завода «Амбер Талвис» в Новой Ляде, Тамбовская область, 69,49% акций калининградской компании СПИ-РВВК, а также 100% капитала дочернего ООО РВВК. Совокупная стоимость этих активов превышает 2,8 млрд рублей, а предприятия демонстрируют годовую выручку в 1,6 млрд рублей и прибыль около 751 млн рублей.

Национализация обоснована тем, что подконтрольные Шефлеру компании в последние два года направили 38 млн евро на поддержку украинских военных сил.
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