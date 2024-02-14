Арбитражный суд Тамбовской области сохранил лицензию для спиртзавода АО «Амбер Талвис» Комментариев: 0



АО «Амбер Талвис», которое находится в посёлке Новая Ляда, является одним из крупнейших производителей алкогольной продукции в России. В 2022 году предприятие заработало более 2,3 миллиарда рублей и получило чистую прибыль свыше 540 миллионов рублей. Почти 75% акций принадлежат SPI Group миллиардеру Юрию Шефлеру, остальные принадлежат государственному предприятию "Росспиртпром".



После проверки в 2023 году Росалкогольтабакконтроль заявил о нарушениях на заводе. Один из аспектов касался пломб на оборудовании для измерения спирта, которые могли быть повреждены, что давало возможность доступа к продукции до установки новых пломб. Вторым нарушением стали расхождения в отчётах о производстве спирта, отправленных в ЕГАИС.



В ходе судебного разбирательства защита "Амбер Талвиса" аргументировала, что закон не требует пломбировки коммуникаций, кроме автоматических средств измерения. Также они утверждали, что данные в ЕГАИС были предоставлены своевременно и достоверно.

Суд признал претензии Росалкогольтабакконтроля формальными и необоснованными для лишения лицензии, так как нарушения не затронули учёт данных о производстве спирта, а также не было нарушений пломб на системах учёта. Таким образом, все лицензионные требования были выполнены. После проведения проверки Генпрокуратурой возник вопрос о лишении лицензии АО «Амбер Талвис» на производство алкоголя. Однако арбитражный суд Тамбовской области отклонил иск Росалкогольтабакконтроля о лишении лицензии.АО «Амбер Талвис», которое находится в посёлке Новая Ляда, является одним из крупнейших производителей алкогольной продукции в России. В 2022 году предприятие заработало более 2,3 миллиарда рублей и получило чистую прибыль свыше 540 миллионов рублей. Почти 75% акций принадлежат SPI Group миллиардеру Юрию Шефлеру, остальные принадлежат государственному предприятию "Росспиртпром".После проверки в 2023 году Росалкогольтабакконтроль заявил о нарушениях на заводе. Один из аспектов касался пломб на оборудовании для измерения спирта, которые могли быть повреждены, что давало возможность доступа к продукции до установки новых пломб. Вторым нарушением стали расхождения в отчётах о производстве спирта, отправленных в ЕГАИС.В ходе судебного разбирательства защита "Амбер Талвиса" аргументировала, что закон не требует пломбировки коммуникаций, кроме автоматических средств измерения. Также они утверждали, что данные в ЕГАИС были предоставлены своевременно и достоверно.Суд признал претензии Росалкогольтабакконтроля формальными и необоснованными для лишения лицензии, так как нарушения не затронули учёт данных о производстве спирта, а также не было нарушений пломб на системах учёта. Таким образом, все лицензионные требования были выполнены.



