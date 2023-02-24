Вступил в силу приговор в отношении Александра Боброва 0 21 февраля Тамбовский областной суд оставил без изменения приговор в отношении бывшего главы администрации города Тамбова Александра Боброва, которого ранее суд признал виновным в мошенничестве и приговор к 4 годам условно.

Тамбовская область входит в десятку регионов-лидеров по числу производителей органической продукции 0 По данным Роскачества Тамбовская область входит в десятку регионов – лидеров по числу производителей органической продукции в 2023 году. Об этом рассказал директор департамента по международным проектам Роскачества Александр Чумак на совещании, которое прошло в регионе. Эксперты обсудили

После вмешательства Уполномоченного обвиняемой проведены необходимые медицинские обследования 0 В адрес Уполномоченного поступило обращение обвиняемой О., содержащейся в ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по Тамбовской области, по вопросу ненадлежащего оказания медицинской помощи в следственном изоляторе.

Тамбовская область — на втором месте по числу жителей, систематически занимающихся физкультурой и спортом 0 Более 60% жителей региона систематически занимаются физкультурой и спортом. По этому показателю Тамбовская область находится на втором месте в стране. По словам исполняющего обязанности министра спорта региона Павла Грицкова, больше всего занимающихся среди детей и молодежи.

«Народная плотина» спасла Цну от экологической катастрофы 0 Продолжается расследование уголовного дела по факту незаконного строительства гидротехнического сооружения на Цне в прошлом году, основной подозреваемый предприниматель Александр Романов, который построил «народную плотину». В настоящее время Романов обвиняется в совершении двух преступлений, одно

Масленичные гуляния пройдут по всей Тамбовской области 0 В Тамбовской области чтят и уважают наследие и традиции родного края. Традиция отмечать масленицу широко и с размахом сохранилась и сегодня, поэтому праздничные мероприятия проходят во всех районах и городах области.

Юных тамбовчан приглашают принять участие в международном детском экологическом форуме 0 Фонд Климатической Безопасности приглашает юных тамбовчан принять участие в ежегодном международном детском экологическом форуме «Изменение климата глазами детей 2023».

Администрация Тамбова не поддержала идею восстановления памятника комсомольцам 0 На заседании Тамбовской городской Думы, которое состоялось 22 февраля депутат от КПРФ Григорий Назаров по инициативе горожан озвучил идею о необходимости восстановить на Комсомольской площади памятник комсомольцам (монумент с комсомольцами и ракетой), который был демонтирован в середине 1990-х

Алексей Кондратьев встречает 23 февраля в зоне СВО 0 Командир казачьей бригады Алексей Кондратьев отправился на передовую с самого начала СВО. В настоящее время бывший глава города Тамбова, сенатор находится в зоне спецоперации.

Жильцы дома по ул. Чичканова, 131: «Требуем провести капремонт» 0 Жильцы дома № 131 по ул. Чичканова не первый год ждут капитального ремонта фасада, который им обещают провести из года в год. По словам жильцов дома, недавно на встрече в НО - «Фонд капитального ремонта Тамбовской области» им сообщили, что в ближайшее время капремонта не стоит ожидать и возможен

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 0 15 февраля 1989 г. завершился вывод советских войск в Афганистане. Свыше 15-ти тысяч советских солдат и офицеров погибли в той войне. С 2011 года 15 февраля отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, в память о них и о всех тех, кто воевал в других

Экологическая организация посетила центр поддержки участников СВО 0 В преддверии Дня защитника Отечества сопредседатель Тамбовской региональной общественной экологической организации имени В.И.Мичурина Андрей Григорьев посетил Фонд поддержки участников СВО «Развитие Тамбовщины» в Доме Молодёжи и передал от активистов организации партию гуманитарной помощи.

В Тамбове открыли закладной камень в память об участниках СВО 0 Сегодня в Тамбове в «Парке Победы» был открыт закладной камень в память об участниках специальной военной операции. Право открыть закладной камень предоставили членам семей участников операции. К присутствующим обратилась вдова Александра Сертакова, награждённого орденом Мужества посмертно.

Должникам за коммунальные услуги будут перекрывать канализацию 0 Для борьбы с неплательщиками ООО «РКС-Тамбов» намерено активизировать внедрение практики в Тамбове по ограничению системы водоотведения. Владельцу квартиры или помещения в многоэтажке, у которого имеется задолженность по услугам водоснабжения и водоотведения, в скором времени начнут ограничивать

В Тамбовском профобъединении прошел областной фестиваль «ПРОФиль» 0 В Тамбовском областном объединении организаций профсоюзов прошел четвертый творческий фестиваль молодых профсоюзных талантов «ПРОФиль», посвященный Дню защитника Отечества. Фестиваль также приурочен к годовщине специальной военной операции Вооруженных Сил России и выражает поддержку российских

«Школа фермера» от Россельхозбанка готовится к третьему потоку проекта в Тамбовской области 0 В Тамбовской области при поддержке Министерства сельского хозяйства региона стартует набор на очередной, уже третий, поток образовательного проекта Россельхозбанка «Школа фермера».

В Тамбове при благоустройстве дворов приняли невыполненные работы 0 В продолжение темы реализации проекта «Дворы Тамбовщины» на территории Тамбова депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров подробно изучил документацию контракта.

Пройдет телемарафон в поддержку тамбовских бойцов на передовой 0 В честь Дня защитника Отечества 23 февраля с 15 до 19 часов в студии телекомпании «Новый век» состоится телемарафон для сбора средств военнослужащим и мобилизованным из Тамбовской области. Организаторами благотворительной акции выступили активисты регионального отделения Народного фронта.

Максим Егоров побывал с рабочей поездкой в Кирсанове 0 Глава Тамбовской области Максим Егоров побывал с рабочей поездкой в Кирсанове. Он посетил ряд объектов, в том числе Кирсановскую детскую школу искусств. Глава региона вручил коллективу школы новое оборудование - цифровое пианино, два синтезатора, телевизор. Инструменты и техника приобретены по

Прокуратура инициировала привлечение к ответственности лица, проигнорировавшего Уполномоченного по правам человека 0 Рассказовская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению Уполномоченного по правам человека в Тамбовской области.