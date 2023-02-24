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Тамбовская область входит в десятку регионов-лидеров по числу производителей органической продукции
Сегодня, 11:01
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По данным Роскачества Тамбовская область входит в десятку регионов – лидеров по числу производителей органической продукции в 2023 году. Об этом рассказал директор департамента по международным проектам Роскачества Александр Чумак на совещании, которое прошло в регионе. Эксперты обсудили перспективы развития производства органической продукции и новые возможности для агропромышленного комплекса Тамбовщины.
Органическая продукция – это экологически чистая сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие. Такое производство полностью исключает содержание вредных химических веществ. Недопустимо применение антибиотиков и гормонов роста, искусственных консервантов и синтетических добавок.
В Тамбовской области на сегодняшний день статусом, дающим право производить органическую продукцию, обладают четыре сельскохозяйственных производителя. Это ООО «Агрокомбинат ТамбовКрахмал», ООО «Русагро-Тамбов», АО «Амбер Талвис» и ИП Дорофеев Эдуард Дмитриевич.
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