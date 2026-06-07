В Тамбове пассажирка автобуса пострадала после падения потолочной конструкции 0 В Тамбове 27-летняя пассажирка автобуса получила травмы после происшествия в салоне общественного транспорта. Инцидент произошёл утром 7 июня на улице Астраханской. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, около 9:40 в районе дома №188 по улице Астраханской в салоне автобуса «НЕФАЗ» под

В ТОР «Котовск» вложили более 7 млрд рублей и создали свыше 6 тысяч рабочих мест 0 На территории опережающего развития «Котовск» в Тамбовской области продолжается реализация инвестиционных проектов. По состоянию на 31 марта 2026 года статус резидента ТОР имеют десять компаний. Общий объём инвестиций в основной капитал достиг 7,1 млрд рублей. Такие данные были озвучены на

Тамбовскому дорожному подрядчику вернули иск почти на 392 млн рублей к региональному Минградострою 0 Арбитражный суд Тамбовской области вернул ООО «Строй Нэс-Аб» иск к региональному министерству градостроительства и архитектуры на сумму 391,8 млн рублей. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел. Компания пыталась взыскать стоимость работ по государственному контракту,

На ПМЭФ Тамбовская область подписала соглашения на 41 млрд рублей инвестиций 0 Глава Тамбовской области Евгений Первышов подвёл итоги участия региона в Петербургском международном экономическом форуме. По его словам, в ходе ПМЭФ-2026 было подписано 19 соглашений, из которых 12 связаны с реализацией инвестиционных проектов на общую сумму около 41 млрд рублей. Об итогах форума

Почти каждая третья крупная компания Тамбовской области завершила квартал с убытком 0 Экономика Тамбовской области по итогам первого квартала 2026 года сохранила положительный финансовый результат, однако положение бизнеса стало заметно менее устойчивым. Об этом сообщает деловое издание «Вердикт» со ссылкой на данные Тамбовстата. Сальдированный финансовый результат крупных и

Драмтеатр в Тамбове капитально отремонтируют за 121 млн рублей 0 В Тамбове определили подрядчика для капитального ремонта здания драматического театра на улице Интернациональной. Работы выполнит ленинградская компания ООО «Проспект-в», которая стала единственным участником конкурса и заключит контракт стоимостью 121,4 млн рублей. Речь идёт об объекте

В Тамбовской области построят завод по переработке зерна и логистический центр Ozon 0 На Петербургском международном экономическом форуме Тамбовская область подписала ещё два инвестиционных соглашения. В регионе планируют построить завод глубокой переработки зерновых и современный логистический комплекс для маркетплейса Ozon. Общий объём инвестиций по двум проектам превысит 11 млрд

«Тамбовбизнесстрой-Бетон» сообщил о погашении налогового долга 0 ООО «Тамбовбизнесстрой-Бетон» погасило основной долг перед налоговым органом и продолжает работу в штатном режиме. Об этом сообщает деловое издание «Вердикт», ссылаясь на ответ компании на запрос по появившейся в СМИ информации о судебном споре с налоговой службой. Ранее стало известно, что

Тамбовские промышленники поспорили с Банком России о высокой ключевой ставке 0 В Тамбове прошла коммуникационная сессия Банка России, посвящённая денежно-кредитной политике и перспективам экономики. Участниками встречи стали представители власти, банковского сектора, предприятий и деловых объединений региона. За ходом дискуссии следило деловое издание «Вердикт». Основной

Суд взыскал более 108 млн рублей с Токарёвской птицефабрики в пользу тамбовского сельхозпредприятия 0 Арбитражный суд Тамбовской области частично удовлетворил иск ООО «Рассказовское» к ОАО «Токаревская птицефабрика», входящему в группу агропредприятий «Ресурс». Общая сумма взыскания превысила 108 млн рублей. Как следует из материалов дела, спор возник из-за задолженности по договору поставки

В Тамбовской области может появиться собственная структура Арбитражного центра при РСПП 0 В Тамбовской области планируют создать региональную структуру Арбитражного центра при Российском союзе промышленников и предпринимателей. Об этом сообщает деловое издание «Вердикт» со ссылкой на участников Петербургского международного экономического форума. Соответствующая инициатива вошла в

Тамбовская область, РСПП и Союз промышленников подписали соглашение о поддержке бизнеса и инвесторов 0 На Петербургском международном экономическом форуме Тамбовская область сделала ещё один шаг к развитию благоприятного инвестиционного климата, сообщает деловое издание «Вердикт». Глава региона Евгений Первышов, президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин и

В Тамбовской области ждут решения по созданию особой экономической зоны 0 Власти Тамбовской области направили в Министерство экономического развития России документы на создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Тамбов». Об этом на Петербургском международном экономическом форуме сообщил глава региона Евгений Первышов. По словам руководителя

В Тамбове проверят необходимость ларьков возле областной больницы 0 Власти Тамбова намерены оценить целесообразность размещения торговых павильонов возле Тамбовской областной клинической больницы на улице Московской. Об этом сообщил глава администрации города Максим Косенков по итогам выездного осмотра участка от улицы Советской до проезда Монтажников. По словам

Суд отказал прокуратуре во взыскании 148 млн рублей с тамбовской компании «Горняк» 0 Арбитражный суд Тамбовской области отказал прокуратуре региона в удовлетворении иска к ООО «Горняк» о взыскании 148,4 млн рублей. Как сообщает деловое издание «Вердикт», надзорное ведомство требовало перечислить указанную сумму в бюджет Тамбова в качестве компенсации вреда, якобы причинённого

Прокуратура проверила строительство школы в Бокино: рисков срыва сроков не выявлено 0 Заместитель прокурора Тамбовской области Игорь Зайферт посетил строящуюся школу на 1100 мест в селе Бокино городского округа Тамбов. Проверка прошла в рамках надзора за реализацией национальных проектов. Во время выезда представители концессионера рассказали о текущей готовности объекта, будущем

В Мичуринске после атаки беспилотников повреждены жилой дом, библиотека и школа искусств 0 В ночь на 3 июня Мичуринск подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов. В результате падения беспилотников повреждения получили жилой дом и несколько социальных объектов. По предварительным данным, пострадавших нет. О произошедшем около пяти часов утра сообщил глава Тамбовской области

Народный фронт вновь обратил внимание на состояние сквера «Гармония» в Тамбове 0 В Тамбове спустя почти два месяца после весеннего обследования так и не устранены дефекты в сквере «Гармония» на пересечении улиц Советской и Лермонтовской. Об этом сообщили представители Народного фронта, направившие обращение в адрес городских властей с просьбой обязать подрядчика выполнить

В центре Тамбова вновь выставили на продажу историческое здание бывшей винной монополии 0 Тамбовский оборонный завод «Ревтруд» вновь пытается продать часть принадлежащей ему недвижимости в центре города. На торги выставлены два объекта на улице Коммунальной, 51 общей начальной стоимостью более 117 млн рублей. Наибольший интерес представляет двухэтажное здание бывшего цеха №3 площадью

В РСПП отметили успешный опыт взаимодействия бизнеса и власти в Тамбовской области 0 Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Сергей Мытенков в интервью деловому изданию «Вердикт» положительно оценил развитие диалога между бизнесом и властью в Тамбовской области. По его словам, региональное отделение Союза промышленников и предпринимателей демонстрирует