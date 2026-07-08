В Тамбовской области хотят смягчить условия для застройщиков Комментариев: 0



Сейчас застройщики, получающие участки по таким основаниям, должны бесплатно передавать часть построенного жилья в государственную или муниципальную собственность. Эти квартиры затем могут использоваться для обеспечения детей-сирот и граждан, нуждающихся в жилье.



Законопроект предлагает снизить этот норматив с 10% до 5% общей площади жилых помещений, но не для всех проектов. Для участков площадью не менее 3 тыс. кв. м будет действовать новая планка — не менее 5%. Для участков меньше 3 тыс. кв. м сохранят прежний норматив — не менее 10%.



Отдельные изменения предусмотрены для проектов по созданию арендного жилья в рамках соглашений с ДОМ.РФ. Если общая площадь жилых помещений в доме меньше 5 тыс. кв. м, объём безвозмездной передачи предлагается снизить с 40% до 20%.



В пояснительной записке к законопроекту говорится, что действующие нормативы оказались экономически необоснованными и снизили интерес инвесторов к таким проектам. За всё время действия этих условий в Тамбовской области не было реализовано ни одного инвестиционного проекта по указанным основаниям.



Разработчики приводят пример: при застройке участка площадью 5 га можно построить около 60 тыс. кв. м жилья. По нынешней норме в 10% застройщик должен был бы передать 6 тыс. кв. м, что в ценах 2026 года оценивается примерно в 600 млн рублей. Эта сумма значительно превышает рыночную стоимость самого участка.



Власти рассчитывают, что изменения сделают земельные участки более привлекательными для застройщиков, помогут запустить ранее «замороженные» проекты и увеличить объём жилья для детей-сирот и граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. В Тамбовской области подготовили законопроект, который меняет условия предоставления земли в аренду без торгов для инвесторов, строящих многоквартирные дома. Как сообщает «Вердикт», документ разработало региональное министерство градостроительства и архитектуры.Сейчас застройщики, получающие участки по таким основаниям, должны бесплатно передавать часть построенного жилья в государственную или муниципальную собственность. Эти квартиры затем могут использоваться для обеспечения детей-сирот и граждан, нуждающихся в жилье.Законопроект предлагает снизить этот норматив с 10% до 5% общей площади жилых помещений, но не для всех проектов. Для участков площадью не менее 3 тыс. кв. м будет действовать новая планка — не менее 5%. Для участков меньше 3 тыс. кв. м сохранят прежний норматив — не менее 10%.Отдельные изменения предусмотрены для проектов по созданию арендного жилья в рамках соглашений с ДОМ.РФ. Если общая площадь жилых помещений в доме меньше 5 тыс. кв. м, объём безвозмездной передачи предлагается снизить с 40% до 20%.В пояснительной записке к законопроекту говорится, что действующие нормативы оказались экономически необоснованными и снизили интерес инвесторов к таким проектам. За всё время действия этих условий в Тамбовской области не было реализовано ни одного инвестиционного проекта по указанным основаниям.Разработчики приводят пример: при застройке участка площадью 5 га можно построить около 60 тыс. кв. м жилья. По нынешней норме в 10% застройщик должен был бы передать 6 тыс. кв. м, что в ценах 2026 года оценивается примерно в 600 млн рублей. Эта сумма значительно превышает рыночную стоимость самого участка.Власти рассчитывают, что изменения сделают земельные участки более привлекательными для застройщиков, помогут запустить ранее «замороженные» проекты и увеличить объём жилья для детей-сирот и граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.



