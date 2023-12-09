|
Для детей-сирот закупят 158 квартир
Сегодня, 09:40
Комментариев: 0
Версия для печати
Региональные власти планируют обеспечить детей-сирот бесплатным жильем путем закупки 158 квартир в строящихся домах. Этот процесс будет осуществляться через участие в долевом строительстве. Соответствующий аукцион был объявлен региональным министерством градостроительства и архитектуры.
Два аукциона запланированы на 13 и 22 декабря. Общая стоимость двух контрактов составляет 557,4 миллиона рублей.
Первый контракт, на сумму 311 миллионов рублей, предусматривает приобретение 87 квартир площадью не менее 29 квадратных метров в строящихся домах Тамбовского округа. Согласно условиям контракта, застройщик обязуется передать жилье не позднее 1 ноября 2024 года. Эти квартиры для детей-сирот должны соответствовать строительным нормам и правилам, а также предоставлять все необходимые удобства.
Второй контракт, стоимостью 247 миллионов рублей, предполагает закупку 71 квартиры в домах, строящихся в Мичуринске или Мичуринском округе. По условиям контракта, жилье должно быть передано заказчику в середине августа следующего года.
Согласно пресс-службе регионального правительства, общий бюджет на приобретение жилья для детей-сирот в текущем году составляет около 651 миллиона рублей. На начало года в региональном списке нуждающихся в жилье детей-сирот старше 18 лет числится 1439 человек.
Фото: «Блокнот Тамбов»
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.