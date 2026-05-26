В Тамбовской области хотят изменить правила выдачи бесплатной земли многодетным и ветеранам Комментариев: 0



Теперь для получения участка многодетным семьям нужно будет одновременно соответствовать нескольким условиям: родители должны воспитывать трёх и более детей, дети должны проживать вместе с семьёй, а сама семья — официально нуждаться в улучшении жилищных условий.



При этом в расчёт не будут брать пасынков, падчериц и детей, находящихся под опекой.



Для ветеранов боевых действий власти предлагают ввести дополнительное требование — проживание в конкретном муниципалитете не менее трёх лет на момент подачи заявления. Кроме того, ветеран также должен быть признан нуждающимся в жилье.



В региональном правительстве объясняют изменения дефицитом свободных земельных участков. По официальным данным, сейчас в очереди на бесплатную землю стоят более 11 тысяч человек, включая ветеранов и семьи с детьми.



Одновременно власти хотят ускорить процедуру распределения участков. Если раньше землю предлагали очередникам по одному, то теперь предложения будут направлять сразу нескольким людям — по количеству свободных участков.



При этом для тех, кто уже подал документы до вступления закона в силу, сохранят прежние условия получения земли. В Тамбовской области подготовили новые правила предоставления бесплатных земельных участков многодетным семьям и ветеранам боевых действий. Законопроект уже внесён на рассмотрение и связан с нехваткой свободной земли в регионе.Теперь для получения участка многодетным семьям нужно будет одновременно соответствовать нескольким условиям: родители должны воспитывать трёх и более детей, дети должны проживать вместе с семьёй, а сама семья — официально нуждаться в улучшении жилищных условий.При этом в расчёт не будут брать пасынков, падчериц и детей, находящихся под опекой.Для ветеранов боевых действий власти предлагают ввести дополнительное требование — проживание в конкретном муниципалитете не менее трёх лет на момент подачи заявления. Кроме того, ветеран также должен быть признан нуждающимся в жилье.В региональном правительстве объясняют изменения дефицитом свободных земельных участков. По официальным данным, сейчас в очереди на бесплатную землю стоят более 11 тысяч человек, включая ветеранов и семьи с детьми.Одновременно власти хотят ускорить процедуру распределения участков. Если раньше землю предлагали очередникам по одному, то теперь предложения будут направлять сразу нескольким людям — по количеству свободных участков.При этом для тех, кто уже подал документы до вступления закона в силу, сохранят прежние условия получения земли.



