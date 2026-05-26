Взирая на солнце, прищурь глаза свои, и ты смело разглядишь на нем пятна.
Козьма Прутков
В Тамбовской области хотят изменить правила выдачи бесплатной земли многодетным и ветеранам

Вчера, 17:18
В Тамбовской области подготовили новые правила предоставления бесплатных земельных участков многодетным семьям и ветеранам боевых действий. Законопроект уже внесён на рассмотрение и связан с нехваткой свободной земли в регионе.

Теперь для получения участка многодетным семьям нужно будет одновременно соответствовать нескольким условиям: родители должны воспитывать трёх и более детей, дети должны проживать вместе с семьёй, а сама семья — официально нуждаться в улучшении жилищных условий.

При этом в расчёт не будут брать пасынков, падчериц и детей, находящихся под опекой.

Для ветеранов боевых действий власти предлагают ввести дополнительное требование — проживание в конкретном муниципалитете не менее трёх лет на момент подачи заявления. Кроме того, ветеран также должен быть признан нуждающимся в жилье.

В региональном правительстве объясняют изменения дефицитом свободных земельных участков. По официальным данным, сейчас в очереди на бесплатную землю стоят более 11 тысяч человек, включая ветеранов и семьи с детьми.

Одновременно власти хотят ускорить процедуру распределения участков. Если раньше землю предлагали очередникам по одному, то теперь предложения будут направлять сразу нескольким людям — по количеству свободных участков.

При этом для тех, кто уже подал документы до вступления закона в силу, сохранят прежние условия получения земли.
В Тамбове ремонтируют четыре городские улицы

Вчера, 20:02
В Тамбове продолжается дорожный ремонт сразу на нескольких улицах города. Работы ведутся на Московской, Бориса Васильева и Чичканова. Подрядчики обновляют не только проезжую часть, но и тротуары, парковки, остановочные карманы и уличное освещение. На улице Московской ремонт проходит на участке от

В Тамбове признали банкротом бывшего топ-менеджера московского Бенифит-банка

Вчера, 18:19
Арбитражный суд Тамбовской области признал банкротом бывшего заместителя председателя правления Бенифит-банка Светлану Суркову. В отношении неё введена процедура реализации имущества. С заявлением в суд обращалось Агентство по страхованию вкладов. По данным агентства, бывший топ-менеджер

В Тамбовской области уменьшили объём инвестиций в строительство нового металлургического завода

Вчера, 10:20
В Тамбовской области скорректировали параметры одного из крупнейших промышленных проектов региона — строительства сталелитейного завода компании «Металл сервис» на территории будущей особой экономической зоны «Тамбов». Теперь объём инвестиций оценивается в 6,46 млрд рублей вместо ранее заявленных

Рабочий, пострадавший на стройке ЖК «Рахманинов» в Тамбове, лишился обеих ног

26 мая 2026
Стали известны новые подробности тяжёлого несчастного случая на стройке жилого комплекса «Рахманинов» в Тамбове. У 47-летнего рабочего диагностировали частичную травматическую ампутацию правой голени и травматическую ампутацию левой голени. Об этом сообщает «ПроТамбов», ссылаясь на Государственную

Дело экс-губернатора Тамбовской области Максима Егорова передали в Сосновский райсуд

26 мая 2026
Уголовное дело бывшего главы Тамбовской области Максима Егорова поступило в Сосновский районный суд. Бывшего губернатора обвиняют в получении взяток в особо крупном размере. Пока дата первого судебного заседания не назначена. Ранее материалы дела находились в Ленинском районном суде Тамбова,

На тамбовском заводе «Электроприбор» прошло заседание Кадрового клуба Союза промышленников

26 мая 2026
В Тамбове на площадке ПАО «Электроприбор» прошло второе заседание Кадрового клуба Союза промышленников и предпринимателей Тамбовской области, сообщает издание «Вердикт». Встреча объединила представителей крупных предприятий, образовательных организаций и кадровых служб региона. Участниками

В Тамбове продолжают обсуждать вопрос о лишении Берстенёва звания почётного гражданина

26 мая 2026
В Тамбовской городской Думе продолжается рассмотрение вопроса о возможном лишении Геннадия Берстенёва звания «Почётный гражданин города Тамбова». Пока свои предложения по этой теме представили не все депутатские объединения. Об этом говорится в официальном ответе городской Думы. Как сообщил

Герою России Максиму Старцеву присвоили звание Почётного гражданина Тамбовской области

25 мая 2026
На оперативном совещании правительства Тамбовской области губернатор Евгений Первышов вручил участнику специальной военной операции Максиму Старцеву высшую региональную награду — звание Почётного гражданина Тамбовской области. Максиму Старцеву 41 год, он житель Моршанского округа и командир

Тамбовчанина арестовали на 14 суток за нацистское приветствие на могиле Тесака

25 мая 2026
Уваровский районный суд Тамбовской области назначил 14 суток административного ареста местному жителю Дмитрию Хабарову за публичную демонстрацию нацистской символики и жестов. Информация об этом появилась в судебной картотеке. Как установил суд, 1 августа 2025 года мужчина опубликовал в

В Тамбове проведут единый день консультаций по дачам, домам и догазификации СНТ

25 мая 2026
27 мая в Управлении Росреестра по Тамбовской области пройдёт Единый день консультаций для жителей региона. Специалисты Росреестра и филиала ППК «Роскадастр» бесплатно ответят на вопросы, связанные с оформлением земельных участков и жилых домов в СНТ, а также с программой социальной догазификации.

Под новую особую экономическую зону в Тамбовской области отведут почти 450 гектаров

25 мая 2026
В Тамбовской области продолжается подготовка к созданию особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Тамбов». Под будущую площадку планируют выделить 13 земельных участков общей площадью 448,5 га. Большинство участков расположены в Тамбовском округе — в районе посёлка Комсомолец и

В Тамбовской области создают комиссию по развитию искусственного интеллекта

24 мая 2026
В Тамбовской области официально утвердили комиссию по вопросам создания, развития и внедрения технологий искусственного интеллекта. Новый координационный орган возглавил глава региона Евгений Первышов. В состав комиссии вошли 32 человека — руководители и заместители руководителей ключевых

В Моршанске лидирует проект нового парка у железнодорожного вокзала

24 мая 2026
В Тамбовской области продолжается Всероссийское голосование за объекты благоустройства, которые могут обновить уже в следующем году. В Моршанске жители выбирают между двумя общественными пространствами, и пока с заметным отрывом лидирует проект парка по улице Дзержинского. За благоустройство

В Тамбовской области женщину оштрафовали за нападение на фельдшера

23 мая 2026
В Петровском округе Тамбовской области местную жительницу привлекли к административной ответственности за нападение на сотрудницу скорой помощи. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов региона. Инцидент произошёл 23 ноября 2025 года. Фельдшер Петровской центральной районной больницы

После гибели подростка в Первомайском тамбовчан призвали не покупать детям мотоциклы

23 мая 2026
С наступлением тёплой погоды на дорогах Тамбовской области увеличилось число мотоциклистов. Вместе с этим растёт и количество аварий, в том числе с участием подростков. В региональной Госавтоинспекции напомнили родителям об ответственности за допуск детей к управлению мототехникой без прав и

Легендарная тамбовская фабрика «Тамбовчанка» признана банкротом

22 мая 2026
Арбитражный суд Тамбовской области признал банкротом ЗАО «Тамбовчанка» — одно из старейших предприятий легкой промышленности региона. В отношении компании открыто конкурсное производство сроком до 11 ноября 2026 года. Конкурсным управляющим назначен Дмитрий Агапов. Информация о решении

В Тамбове обсудили будущее цифровой экономики и искусственного интеллекта

22 мая 2026
В Тамбове на площадке «ИТ-парка» прошла конференция «Цифровая трансформация региона: от информационных технологий до искусственного интеллекта», сообщает деловое издание «Вердикт». Участниками встречи стали представители IT-компаний, разработчики, начинающие предприниматели и эксперты в сфере

В Тамбове назвали причины многолетнего подтопления домов на проезде Энергетиков

22 мая 2026
В Тамбове продолжают разбираться с подтоплением жилых домов №1 и №3 по проезду Энергетиков. Ситуацию обсудили на заседании комитета по ЖКХ городской Думы. Как сообщил министр экологии и природных ресурсов Тамбовской области Дмитрий Сомов, проблема существует ещё с 1990-х годов. По результатам

Сварщик из Тамбовской области представит регион на всероссийском конкурсе профмастерства

22 мая 2026
В Тамбове подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший сварщик». Победителем стал сотрудник ООО «ПромСтройМонтаж» Дмитрий Прокудин. Конкурс прошёл в рамках национального проекта «Кадры». Участникам предстояло

В Моршанском округе после капремонта открыли мост через Разазовку

21 мая 2026
В Тамбовской области завершили капитальный ремонт моста через реку Разазовку на дороге «Тамбов — Шацк» — Парский Угол через Хлыстово. Об этом сообщили в региональном правительстве. Работы проводились в Моршанском округе по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Сейчас движение по мосту уже
