Тамбовчанина арестовали на 14 суток за нацистское приветствие на могиле Тесака
Вчера, 19:57
Уваровский районный суд Тамбовской области назначил 14 суток административного ареста местному жителю Дмитрию Хабарову за публичную демонстрацию нацистской символики и жестов. Информация об этом появилась в судебной картотеке.
Как установил суд, 1 августа 2025 года мужчина опубликовал в Telegram-канале фото и видео, снятые на могиле Максима Марцинкевича, известного как Тесак. На кадрах Хабаров демонстрировал нацистское приветствие — поднятие правой руки под углом около 45 градусов. Кроме того, на могиле был размещён баллончик с изображением нацистского креста.
В суде отметили, что подобные действия запрещены российским законодательством.
— Гражданин разместил в интернете материалы, где открыто демонстрировал нацистское приветствие на могиле неонациста. Такие действия запрещены федеральными законами, — указано в судебных материалах.
Мужчину привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ — пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики.
По данным суда, Хабаров признал вину и раскаялся. При этом судья Инга Сурмалян пришла к выводу, что штраф в данном случае не позволит достичь целей наказания, и назначила административный арест.
