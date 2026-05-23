В Моршанске лидирует проект нового парка у железнодорожного вокзала
Вчера, 12:00
В Тамбовской области продолжается Всероссийское голосование за объекты благоустройства, которые могут обновить уже в следующем году. В Моршанске жители выбирают между двумя общественными пространствами, и пока с заметным отрывом лидирует проект парка по улице Дзержинского.
За благоустройство территории возле домов №1А, 1В и 1Г уже проголосовали 2046 человек. Конкурирующий проект — сквер «Спортивный» на улице Сурикова — набрал 1211 голосов.
Если парк на улице Дзержинского сохранит лидерство до окончания голосования, на месте необустроенной территории появится полноценное общественное пространство. Проект предусматривает создание прогулочных дорожек, зон отдыха и современной детской площадки для жителей микрорайона Ж/д Вокзал.
Сквер «Спортивный», который пока занимает второе место, также предполагает серьёзное обновление. В проект включены новые дорожки, а сама территория будет разделена на спортивную и детскую зоны.
Всероссийское голосование проходит до 12 июня. В нём участвуют 26 муниципальных и городских округов Тамбовской области. Отдать голос могут жители старше 14 лет через Платформу обратной связи или с помощью волонтёров.
Программа реализуется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который входит в новый нацпроект «Инфраструктура для жизни», инициированный президентом Владимиром Путиным.
