На набережной Тамбовского водохранилища построят ЖК «Андреевский» за 2,4 млрд рублей
Сегодня, 12:00
В Тамбове планируют построить новый жилой комплекс «Андреевский» на улице Андреевской, рядом с набережной Тамбовского водохранилища. Проект предусматривает три очереди строительства общей стоимостью 2,4 млрд рублей.
Как сообщает «Вердикт», в рамках проекта появятся три многоквартирных дома комфорт-класса общей площадью около 27,5 тыс. кв. м. Всего предусмотрено 235 квартир и 69 машино-мест.
Строительство будет вестись поэтапно. Самой крупной станет первая очередь — десятиэтажный дом с квартирами разных планировок и коммерческими помещениями. Также запланированы ещё два жилых дома на 9 и 8 этажей.
Застройщиком выступает компания «Тамбовстарстрой», входящая в группу «Старстрой плюс». Все три очереди планируют завершить ко II кварталу 2029 года.
Территория на улице Андреевской уже несколько лет рассматривается под развитие жилой застройки. Ранее инвестор получил контроль над площадкой бывшего Волковского спиртзавода, расположенного рядом с будущим жилым комплексом.
