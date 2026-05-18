Мудрость подобна черепаховому супу – не всякому доступна.
Козьма Прутков
«Забытая история — это потерянное будущее»: ветераны Афганистана и СВО встретились со школьниками в Мичуринске

В Тамбове на юбилейном собрании промышленников обсудили кадры, инвестиции и развитие экономики

«Героями движет любовь к Родине»: в Мичуринске ветераны Афганистана и СВО встретились с воспитанниками клуба «Ратибор»

В Мичуринске ветераны боевых действий почтили память героев Великой Отечественной войны

В Мичуринске ветераны Афганистана провели урок мужества для учащихся школы № 9

В Мичуринске открыли мемориальные доски погибшим участникам СВО

В Моршанске прошёл волейбольный турнир памяти Героя Советского Союза Николая Кузнецова

В Мичуринске ветеран-лётчик Виктор Воротников провёл «Урок мужества» для школьников

В Мичуринске ветеран боевых действий Сергей Пальчик провёл «Урок мужества» для школьников

В Мичуринском аграрном университете прошёл Урок мужества с участием ветеранов боевых действий

В Мичуринском аграрном университете подписали соглашение о сотрудничестве с ветеранской организацией

Тамбовский священник провёл пасхальное богослужение для бойцов в зоне СВО

На набережной Тамбовского водохранилища построят ЖК «Андреевский» за 2,4 млрд рублей

Сегодня, 12:00
В Тамбове планируют построить новый жилой комплекс «Андреевский» на улице Андреевской, рядом с набережной Тамбовского водохранилища. Проект предусматривает три очереди строительства общей стоимостью 2,4 млрд рублей.

Как сообщает «Вердикт», в рамках проекта появятся три многоквартирных дома комфорт-класса общей площадью около 27,5 тыс. кв. м. Всего предусмотрено 235 квартир и 69 машино-мест.

Строительство будет вестись поэтапно. Самой крупной станет первая очередь — десятиэтажный дом с квартирами разных планировок и коммерческими помещениями. Также запланированы ещё два жилых дома на 9 и 8 этажей.

Застройщиком выступает компания «Тамбовстарстрой», входящая в группу «Старстрой плюс». Все три очереди планируют завершить ко II кварталу 2029 года.

Территория на улице Андреевской уже несколько лет рассматривается под развитие жилой застройки. Ранее инвестор получил контроль над площадкой бывшего Волковского спиртзавода, расположенного рядом с будущим жилым комплексом.
В Тамбове повредили бронзовую фигурку арт-объекта «Репетиция» в сквере Державина

Сегодня, 16:36
0
В Тамбове в сквере имени Державина повредили одну из миниатюрных бронзовых фигурок арт-объекта «Репетиция». Повреждение во время ежедневного осмотра обнаружили сотрудники Дирекции благоустройства и озеленения. Как уточнили изданию «ПроТамбов» в администрации города, фигурку не похитили — сейчас

Спиртзавод под Тамбовом выставили на продажу почти за 4 млрд рублей

Сегодня, 16:28
0
Росимущество выставило на торги контрольный пакет акций АО «Амбер Талвис» — крупного спиртового завода, расположенного в посёлке Новая Ляда под Тамбовом. На продажу выставлены 72,87% акций предприятия. Начальная стоимость пакета составляет 3,9 млрд рублей. Торги должны пройти 18 июня в электронном

В Тамбовской области хотят сохранить льготу для владельцев автомобилей на газе

Сегодня, 10:20
0
В Тамбовской области планируют продлить льготу по транспортному налогу для владельцев автомобилей, работающих на природном газе. С соответствующей инициативой выступил глава региона Евгений Первышов. Как сообщает «Ъ-Черноземье», льготу предлагают сохранить до конца 2028 года. Она распространяется

К «Токарёвской птицефабрике» появились новые претензии о банкротстве

Вчера, 19:07
0
Сразу две компании заявили о намерении обратиться в суд с требованием признать ОАО «Токарёвская птицефабрика» банкротом. Соответствующие сообщения появились в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. 18 мая уведомление опубликовало ООО «Фортуна», а уже на следующий день — ООО

Китайская делегация посетила Тамбовскую область для обсуждения совместных агропроектов

Вчера, 18:06
0
В Тамбовской области прошла встреча представителей китайского бизнеса и властей города Ланьчжоу с руководством группы компаний «Октябрьское». Переговоры состоялись в селе Селезни Тамбовского округа. Гости из КНР посетили предприятие, познакомились с работой агропромышленного комплекса и обсудили

Преподавателя МичГАУ отправили в колонию по делу о взятках от студентов

Вчера, 17:05
0
Суд в Тамбовской области вынес приговор старшему преподавателю Мичуринского государственного аграрного университета (МичГАУ), обвиняемому в получении взяток от студентов. Мужчину признали виновным и назначили 4 года колонии общего режима. Под стражу его взяли прямо в зале суда. Как сообщили в

«Забытая история — это потерянное будущее»: ветераны Афганистана и СВО встретились со школьниками в Мичуринске

Вчера, 14:02
0
В музейной комнате «Боевой Славы» в Мичуринске прошла встреча школьников Кочетовской СОШ с ветераном боевых действий в Афганистане Игорем Хрулёвым и участником специальной военной операции, представителем «ТРОО Ассоциации ветеранов СВО» Константином Красиковым. Мероприятие получилось неформальным

Тамбовская область планирует отказаться от закупки саженцев в других регионах

18 мая 2026
0
К 2028 году Тамбовская область может полностью перейти на использование собственных саженцев для озеленения городов и посёлков. Об этом заявил глава региона Евгений Первышов на оперативном совещании, посвящённом лесокультурному сезону 2026 года. Сейчас муниципалитеты ежегодно тратят более 40 млн

Налоговая признала недостоверным адрес компании, связанной с сетью суши в Тамбове

18 мая 2026
0
Налоговая служба внесла в ЕГРЮЛ запись о недостоверности сведений об адресе ООО «Марлин» — компании, связанной с известными в Тамбове суши-брендами. Об этом сообщает издание «Вердикт». По данным проверки, сведения о местонахождении фирмы по адресу на улице Тулиновской не подтвердились. Теперь

Тамбовская область представила в «Сколково» цифровые решения для госзакупок

18 мая 2026
0
Тамбовская область приняла участие во Всероссийском форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ», который прошёл в инновационном центре «Сколково». Делегацию региона возглавил заместитель руководителя области Николай Федосеенков. Главной темой форума в этом году стали современные технологии и использование

В Тамбовской области хотят сделать встречи власти и бизнеса регулярными

18 мая 2026
0
Глава Тамбовской области Евгений Первышов поручил организовать регулярные встречи представителей региональной власти с предпринимательским сообществом. Об этом он заявил на оперативном совещании в правительстве области. По словам губернатора, встречи должны проходить не реже одного раза в квартал

Более 300 человек заявились на праймериз «Единой России» в Тамбовскую облдуму

17 мая 2026
0
Партия «Единая Россия» завершила регистрацию участников предварительного голосования по отбору кандидатов на выборы в Тамбовскую областную Думу, которые состоятся в сентябре 2026 года. Всего на праймериз заявились более 300 человек. Среди них — 23 действующих депутата областной Думы от «Единой

Тамбовские спасатели отработали тушение пожаров в условиях сильного задымления

17 мая 2026
0
В Тамбовской области завершились соревнования подразделений газодымозащитной службы. Как сообщает сетевое издание «Народная трибуна», участие в них приняли 25 команд спасателей из разных муниципалитетов региона. Участники отрабатывали действия в условиях, максимально приближенных к реальному

В Тамбовской области задержали мужчину по подозрению в госизмене

16 мая 2026
0
В Тамбовской области сотрудники регионального управления ФСБ задержали 34-летнего мужчину, которого подозревают в государственной измене. По данным ведомства, он через мессенджер WhatsApp вышел на связь с представителем украинских спецслужб и передавал сведения об одном из объектов Министерства

В Тамбовской области представили нового руководителя Следственного комитета

16 мая 2026
0
В Тамбове официально представили нового руководителя регионального следственного управления СК России. Им стал полковник юстиции Андрей Степанов, назначенный на должность указом президента России от 4 мая 2026 года. Церемония прошла с участием главы Тамбовской области Евгения Первышова,

Суд признал незаконным отказ тамбовского Минсельхоза в субсидии агропредприятию

15 мая 2026
0
Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о незаконности отказа Министерства сельского хозяйства Тамбовской области в предоставлении субсидии компании «Добрыня». Спор возник из-за компенсации части затрат на производство и реализацию зерна. Министерство отказало

В Тамбове на юбилейном собрании промышленников обсудили кадры, инвестиции и развитие экономики

15 мая 2026
0
В Тамбове прошло юбилейное собрание Союза промышленников и предпринимателей Тамбовской области. В этом году объединению исполнилось 30 лет. На встрече представители бизнеса, власти и промышленных предприятий обсудили развитие экономики региона и проблемы, с которыми сталкиваются предприятия. В

Суд поддержал УФАС в споре с администрацией Тамбова из-за конкурса управляющих компаний

15 мая 2026
0
Ленинский районный суд Тамбова признал законным предупреждение, вынесенное чиновнику городской администрации после проверки Тамбовского УФАС. Как сообщили в антимонопольной службе, администрация вовремя не провела открытый конкурс по выбору управляющей компании для одного из многоквартирных домов.

Экс-руководителя тамбовской дорожной компании осудили за хищение при ремонте дороги

15 мая 2026
0
Уваровский районный суд вынес приговор бывшему генеральному директору ООО «ДСУ-4» Вирабу Казаряну. Его признали виновным в мошенничестве при исполнении муниципального контракта на ремонт дороги в Тамбовской области. По данным прокуратуры, в 2022 году при ремонте участка трассы «Тамбов – Пенза –

В Тамбовской области археологи обнаружили новые древние курганы

14 мая 2026
0
В Знаменском, Рассказовском и Бондарском округах Тамбовской области обнаружили новые объекты археологического наследия. Речь идёт о древних курганных могильниках, найденных в ходе археологической экспедиции под руководством ведущего археолога Николая Моисеева. Как сообщили в Центре по сохранению
