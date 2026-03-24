На улице Мичуринской в Тамбове появится новая многоэтажка с двором и парковкой
Вчера, 19:07
В Тамбове продолжается застройка улицы Мичуринской. Здесь планируют возвести ещё один современный жилой дом — 17-этажное здание со встроенными коммерческими помещениями.
Дом появится по адресу Мичуринская, 17. По данным Единой информационной системы жилищного строительства, в нём разместятся 135 квартир, а общая площадь превысит 10 тысяч квадратных метров.
Проект предусматривает не только жильё, но и благоустройство территории. Во дворе оборудуют детскую площадку, зоны отдыха, а также создадут 60 парковочных мест. Отдельное внимание уделят доступной среде для маломобильных граждан. Здание будет энергоэффективным — заявлен класс «А».
Строительство планируют завершить до 2028 года. Разрешение на возведение дома было выдано в сентябре 2024 года.
Отметим, что застройщик уже реализовал на этой улице два жилых дома. В целом район продолжает активно развиваться: соседний квартал в границах улиц Мичуринская, Куйбышева и Советская планируется комплексно обновить в рамках отдельного проекта.
Новая застройка, по мнению властей и застройщиков, позволит сделать эту часть города более комфортной для жизни.
