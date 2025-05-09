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В Тамбове утвердили проект нового девятиэтажного дома на улице Научной

Вчера, 13:39
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В Тамбове утвердили проект нового девятиэтажного дома на улице НаучнойАдминистрация Тамбова согласовала внешний облик ещё одного жилого дома, который планируется возвести по адресу: улица Научная, 14А. Проект реализует компания ООО «СЗ «ЖК-Рахманинов», входящая в состав строительной группы «Мегаполис». Контрольный пакет (51%) в фирме принадлежит заместителю председателя Тамбовской городской думы Альберту Дорожкину, также являющемуся депутатом от партии «Единая Россия». Оставшаяся доля находится в собственности Ольги Дорожкиной.

Будущий жилой дом, который расположится рядом с ТЦ «Ашан» в составе комплекса «Рахманинов», будет кирпичным, девятиэтажным и включать подвал. Проект предусматривает четыре секции: сначала построят три из них, четвёртая будет возведена позднее. Всего в доме будет 198 квартир, из которых 105 – однокомнатные, 69 – двухкомнатные и 24 – трёхкомнатные. Суммарная жилая площадь составит около 10,5 тысячи квадратных метров.

На первом этаже здания разместятся помещения общественного назначения. Во дворе предусмотрены парковочные места, детская площадка, а со стороны улицы – контейнерная площадка для мусора. Согласно проектной документации, фасады дома будут оформлены в современном стиле: облицовочный кирпич сочетается с системой «мокрого фасада», а нижний уровень здания и часть первого этажа украсят тёмно-серой керамогранитной плиткой.

Компания-застройщик ООО «СЗ «ЖК-Рахманинов» была зарегистрирована в Москве в ноябре 2023 года и специализируется на девелоперской и подрядной деятельности. В настоящий момент организация возводит в Тамбове два девятиэтажных жилых дома в рамках того же жилого комплекса «Рахманинов». Сдача объектов в эксплуатацию запланирована на третий квартал текущего года.

Фото: проектная документация
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