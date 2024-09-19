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Жители улицы Н. Вирты обеспокоены вырубкой деревьев из-за строительства ведомственного дома
Сегодня, 08:33
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В Тамбове жители дома по адресу ул. Н. Вирты, 116, корп. 1, встревожены вырубкой деревьев в их дворе, которая началась в связи с возведением ведомственного здания. Работы ведутся строительной компанией «Мегаполис».
Местные жители сообщили, что недавно рабочие приступили к спиливанию здоровых деревьев в их дворе, не предупредив их заранее. Все обращения к застройщику были проигнорированы, и компания заявила, что действия осуществляются в рамках проектной документации, которая предусматривает строительство проезда на месте зелёной зоны.
Депутат Тамбовской городской Думы от КПРФ Артем Александров, к которому обратились жители, попытался прояснить ситуацию, связавшись с директором «Мегаполиса» А.И. Дорожкиным. По словам руководителя компании, они лишь исполняют контракт, разработанный заказчиком, и изменить маршрут проезда невозможно из-за наличия инженерных сетей.
Тем не менее, жители обеспокоены, что вырубка затронула их привычную зону отдыха, и всё это произошло без какого-либо оповещения. Артем Александров призвал городские власти как можно скорее организовать встречу с жителями, чтобы обсудить ситуацию и принять решение с учётом их интересов, отметив важность соблюдения прав горожан в вопросах благоустройства.
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