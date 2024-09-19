Уголовное дело бывшего и.о. регионального министра здравоохранения рассмотрит суд 0 Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение по делу о незаконной охоте (ч. 1 ст. 258 УК РФ). По делу проходят три человека, включая бывшего исполняющего обязанности министра здравоохранения региона Алексея Овчинникова.

В Тамбовской области мигрантам могут запретить работу в сфере такси 0 В Тамбовской области рассматривается возможность введения запрета на работу мигрантов в сфере такси. Инициатива поступила от организаций, занимающихся пассажирскими перевозками, и была обсуждена на заседании межведомственной комиссии по вопросам привлечения иностранных работников. Все члены

Жители улицы Н. Вирты обеспокоены вырубкой деревьев из-за строительства ведомственного дома 0 В Тамбове жители дома по адресу ул. Н. Вирты, 116, корп. 1, встревожены вырубкой деревьев в их дворе, которая началась в связи с возведением ведомственного здания. Работы ведутся строительной компанией «Мегаполис».

В Тамбовской области в четвертый раз открылась «Школа фермера» от Россельхозбанка 0 19 сентября в Тамбовской области в четвертый раз началось обучение в «Школе фермера». Образовательный проект Россельхозбанка, министерства сельского хозяйства Тамбовской области, регионального информационно-консультационного центра поддержки АПК и Мичуринского государственного аграрного

Бывшего замдиректора «Тамбовавтодора» признали виновным 0 Октябрьский районный суд Тамбова признал бывшего заместителя директора областного учреждения «Тамбовавтодор» Сергея Назарова виновным в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и приговорил его к трём с половиной годам условного лишения свободы. Информация об этом была представлена

Жители дома на улице Чичканова, 131 продолжают бороться за возрождение аллеи Стегачёва 0 Жители дома на улице Чичканова, 131 продолжают бороться за возрождение аллеи Стегачёва, заложенной много лет назад известным кондитером Константином Стегачёвым при поддержке курсантов училища химической защиты. Долгое время аллея была ухоженной, деревья содержались в порядке, а территория

В уголовном деле преподавателя мичуринского вуза по коррупционной статье появились новые эпизоды 0 В Мичуринске продолжается расследование коррупционного скандала, связанного с преподавателем одного из местных вузов. Следственное управление СКР по Тамбовской области возбудило два новых уголовных дела по факту получения взяток (ч. 3 ст. 290 УК РФ).

МУП «Мичуринские городские электрические сети» признано банкротом 0 Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил заявление индивидуального предпринимателя Ирины Головачёвой о признании муниципального унитарного предприятия (МУП) «Мичуринские городские электрические сети» (МГЭС) банкротом. Эта информация была опубликована в картотеке арбитражных дел. В реестр

Алексей Кондратьев вернулся в Совет Федерации от Курской области 0 Бывший глава Тамбова и экс-представитель Тамбовской области в Совете Федерации Алексей Кондратьев назначен сенатором от Курской области. Соответствующее постановление подписал временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов.

«Триумфальный спуск» на Набережной Тамбова продолжает разрушаться 0 «Триумфальный спуск» на Набережной Тамбова, торжественно открытый в 2012 году, продолжает разрушаться, вызывая разочарование у жителей города. Всё лето тамбовчане наблюдали за его дальнейшим обветшанием, а ремонт так и не был начат. Ещё весной городские власти признали, что проект спуска был

Завершился отбор слушателей для «Школы фермера» в Тамбовской области 0 Обучение по программе «Птицеводство» пройдут 25 человек, прошедших конкурс «Школы фермера» в Тамбовской области. За период действия проекта в регионе уже подготовлены более 80 квалифицированных аграриев. Проект, который стартует в нашей области в четвертый раз, реализует Россельхозбанк (РСХБ)

Производители продавали рыбную продукцию под ложным наименованием 0 Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям выявило нарушения у тамбовских производителей рыбной продукции, связанных с подменой видов рыбы. На двух предприятиях региона была зафиксирована видовая подмена.

В Тамбовской области отмечается сезонный рост заболеваемости ОРВИ 0 В Тамбовской области зафиксирован сезонный рост заболеваемости ОРВИ. По данным регионального Роспотребнадзора, за последнюю неделю количество заболевших увеличилось на 22 % по сравнению с предыдущей неделей.

В Тамбове суд в третий раз оправдал бизнесмена Юрия Штабеля 0 В Тамбове суд в третий раз оправдал бизнесмена Юрия Штабеля, бывшего заместителя начальника управления ФСИН по Краснодарскому краю, по уголовному делу о мошенничестве. Как сообщает «Ъ-Черноземье», это уже третье рассмотрение дела, в ходе которого Ленинский районный суд пришёл к выводу, что в

Россельхозбанк в Тамбове презентовал инструменты поддержки аграриев на выставке «День садовода» 0 В Мичуринске состоялась XVIII Всероссийская выставка «День садовода-2024». В выставке приняли участие садоводы, специалисты сельскохозяйственной сферы, представители промышленных предприятий из разных регионов России.

Борщёвский лес под Тамбовом могут включить в земли лесного фонда 0 Борщёвский лес под Тамбовом, который находится на землях сельскохозяйственного назначения, планируется внести в состав земель государственного лесного фонда. Это решение поможет защитить лес от вырубки и сохранить его для будущих поколений. В настоящее время Борщёвский лес является частью одного из

Жители северной части Тамбова остались без воды из-за аварии на водоводе. 0 Жители северной части Тамбова остались без воды из-за аварии на водоводе. Проблемы с водоснабжением начались ещё в субботу, а в воскресенье вечером компания «РКС-Тамбов» официально объявила о снижении давления в системе и начале ремонтных работ. Однако многие жители утверждают, что перебои с водой

Как распределяются средства на ЕНС ИП при поступлении налогового уведомления 0 В связи с направлением налоговых уведомлений для оплаты до 2 декабря имущественных налогов и НДФЛ ФНС России напоминает порядок распределения средств на ЕНС предпринимателей.

Как распределяются средства на ЕНС ИП при поступлении налогового уведомления 0 В связи с направлением налоговых уведомлений для оплаты до 2 декабря имущественных налогов и НДФЛ ФНС России напоминает порядок распределения средств на ЕНС предпринимателей.

Прямая линия с Максимом Егоровым состоится 24 сентября 0 Уже через неделю, 24 сентября, Глава Тамбовской области Максим Егоров проведёт Прямую линию, во время которой постарается ответить на максимальное количество вопросов от жителей региона. Вопросы можно направлять уже сейчас и вплоть до дня эфира.