Жители Тамбова жалуются на температурные качели от 17 до 30 °С Комментариев: 0



Депутат сообщил о жалобах жителей улицы Чичканова и домов по улице Рабочая, включая дома № 6 и 8, на низкую температуру в жилых помещениях, которая едва достигает 18 °C. Эти дома получают тепло от "Тамбовской ТЭЦ". По словам представителей домовладений, уровень давления на входе в дома значительно ниже необходимых значений. Одновременно в других домах, например, на улице Чичканова, доме 16, или в 2-Почтовом проезде, дом 3, жильцы постоянно вынуждены открывать окна из-за избыточной температуры в 30 °C.



Депутат Александров отметил, что перекосы в системе теплоснабжения связаны не только с проблемами внутренних инженерных сетей в домах, но и с проблемами у поставщиков теплоносителя.



Глава администрации города объяснил, что проблемы в отоплении в районе ЛДС "Кристалл" и на указанных улицах связаны с аварией на тепломагистрали на Моршанском шоссе. Несмотря на устранение части проблем, полностью решить ситуацию пока не удалось, и обещано сделать это в следующей неделе для восстановления необходимого давления в системе теплоснабжения. На внеочередном заседании Тамбовской городской Думы лидер фракции КПРФ Артем Александров, обратил внимание администрации города на проблемы в системе теплоснабжения в Тамбове, в ответ на многочисленные жалобы горожан.Депутат сообщил о жалобах жителей улицы Чичканова и домов по улице Рабочая, включая дома № 6 и 8, на низкую температуру в жилых помещениях, которая едва достигает 18 °C. Эти дома получают тепло от "Тамбовской ТЭЦ". По словам представителей домовладений, уровень давления на входе в дома значительно ниже необходимых значений. Одновременно в других домах, например, на улице Чичканова, доме 16, или в 2-Почтовом проезде, дом 3, жильцы постоянно вынуждены открывать окна из-за избыточной температуры в 30 °C.Депутат Александров отметил, что перекосы в системе теплоснабжения связаны не только с проблемами внутренних инженерных сетей в домах, но и с проблемами у поставщиков теплоносителя.Глава администрации города объяснил, что проблемы в отоплении в районе ЛДС "Кристалл" и на указанных улицах связаны с аварией на тепломагистрали на Моршанском шоссе. Несмотря на устранение части проблем, полностью решить ситуацию пока не удалось, и обещано сделать это в следующей неделе для восстановления необходимого давления в системе теплоснабжения.



