Жители дома по ул. Чичканова, 22 не первый год добиваются ремонта двора Комментариев: 0



«Однако вначале 2023 года им сказали, что денежные средства на эти работы не зарезервированы. Хотелось бы определённой ясности в этом вопросе – если обещали помочь в ремонте не только за счёт федеральных программ, но и за счёт средств местного бюджета, чтобы выполнять обещание, данное жителям данного микрорайона», - отметил Александров.



В ответ на это заявление, глава администрации города Тамбова Максим Косенков подчеркнул, что для того, чтобы двор был комфортнее и чище, важно, чтобы жители сами выразили желание участвовать в благоустройстве. Он отметил, что в таком случае жители не будут писать письма в администрацию из-за каждой мелочи, которая нуждается в ремонте.



Артем Александров в свою очередь подчеркнул, что жители должны участвовать в благоустройстве территорий и некоторые даже выразили желание оформить долевую собственность, чтобы иметь возможность распоряжаться имуществом. Он также отметил, что ситуация с Чичканова длится уже слишком долго, и требуется быстрое решение проблемы.



Максим Косенков пообещал включить упомянутый двор в программу благоустройства, если жители возьмут на себя ответственность за содержание малых архитектурных форм. По просьбе жителей домов 20, 22 и 48 на улице Чичканова, депутат от КПРФ Артем Александров поднял вопрос о проблемах с благоустройством двора в Тамбовской городской Думе. Жители уже с 2017 года ожидали ремонта дворовой территории, и только в 2022 году им было пообещано улучшение ситуации со стороны городской администрации.- отметил Александров.В ответ на это заявление, глава администрации города Тамбова Максим Косенков подчеркнул, что для того, чтобы двор был комфортнее и чище, важно, чтобы жители сами выразили желание участвовать в благоустройстве. Он отметил, что в таком случае жители не будут писать письма в администрацию из-за каждой мелочи, которая нуждается в ремонте.Артем Александров в свою очередь подчеркнул, что жители должны участвовать в благоустройстве территорий и некоторые даже выразили желание оформить долевую собственность, чтобы иметь возможность распоряжаться имуществом. Он также отметил, что ситуация с Чичканова длится уже слишком долго, и требуется быстрое решение проблемы.Максим Косенков пообещал включить упомянутый двор в программу благоустройства, если жители возьмут на себя ответственность за содержание малых архитектурных форм.



