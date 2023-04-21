Жильцы дома № 22 по ул. Чичканова добиваются обещанного ремонта двора Комментариев: 0



По словам Валентины Петровны Баженовой, старшей по дому на Чичканова, 22, даже "везучим" дворам, включенным в программу благоустройства, может не повезти. Например, работы на пространстве между домами 18, 20, 22 и 48 на Чичканова были неожиданно "заморожены":



"Мы стоим в очереди с 2017 года, в 2023-ем очередь наша наконец подошла: сказали, мол, всё, вы есть в программе, вы в очереди в первой десятке и работы начнутся сразу же, как только будут получены деньги и придёт тёплая погода. А через некоторое время нам вдруг заявляют, что эта программа замораживается, что делать ничего в этом году не будут. А когда будут – хотя бы в каком примерно году — неизвестно. Вот и начались наши походы по всем инстанциям, а двор как стоял в ямах и мусоре, так и стоит", — рассказывает Валентина Петровна изданию "ПРАВО68".



Согласно обещаниям властей, во дворе планировалось положить новый асфальт от начала и до конца дома, установить новые скамейки, а также систему освещения.



«Вместе с жителями будем разбираться в ситуации. Ремонтировать общественные пространства — это хорошо и нужно, но и важно уделять должное внимание дворам, которые принадлежат муниципалитету. Тем более важно исполнять обещания», - отмечает депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров, к которому обратились местные жители. Проблема благоустройства тамбовских дворов является одной из наиболее обсуждаемых вопросов в городе. В то время как некоторые территории требуют ремонта, очистки и полного преображения, на некоторых других участках проводятся показательные работы. В результате в Тамбове возникает резкий контраст между дворами, включенными в программу благоустройства, и территориями, которые не попали под программу властей.По словам Валентины Петровны Баженовой, старшей по дому на Чичканова, 22, даже "везучим" дворам, включенным в программу благоустройства, может не повезти. Например, работы на пространстве между домами 18, 20, 22 и 48 на Чичканова были неожиданно "заморожены":— рассказывает Валентина Петровна изданию "ПРАВО68".Согласно обещаниям властей, во дворе планировалось положить новый асфальт от начала и до конца дома, установить новые скамейки, а также систему освещения.- отмечает депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров, к которому обратились местные жители.



