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Жильцы дома по ул. Чичканова, 131: «Требуем провести капремонт»
Сегодня, 08:59
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Жильцы дома № 131 по ул. Чичканова не первый год ждут капитального ремонта фасада, который им обещают провести из года в год. По словам жильцов дома, недавно на встрече в НО - «Фонд капитального ремонта Тамбовской области» им сообщили, что в ближайшее время капремонта не стоит ожидать и возможен его перенос на более поздний срок.
Жильцы дома по ул. Чичканова, 131 прямо заявляют: «У нас панельный дом и мы требуем провести капремонт фасада».
Вчера на заседании Тамбовской городской Думы депутат Григорий Назаров озвучил проблему капремонта дома, на что глава администрации города Тамбова Максим Косенков ответил, что дом большой, есть проблемы с финансированием из средств Фонда капитального ремонта. Особый акцент руководитель администрации сделал на то, что фасад в нормальном состоянии, а первоначально, капремонт этого дома был запланирован на 2040-е годы.
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