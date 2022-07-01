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В Тамбове жильцы дома добиваются капремонта с учетом их пожеланий
Вчера, 10:57
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На днях состоялось собрание жильцов дома № 131 по ул. Чичканова вопросу проведения капитального ремонта фасада. Это один из самых больших в городе домов насчитывающий 18 подъездов.
Согласно текущей смете, которая составляет в районе 30 млн рублей, основные работы заключаются в ремонте межпанельных швов и замене окон в подъездах, хотя жители считают, что необходимо провести полноценное утепление фасада. Многие из собственников готовы дополнительно собрать деньги для выполнения поставленной цели. Начатый по инициативе городской администрации ремонт пришлось.
По словам председателя комитета по ЖКХ Тамбовской городской Думы Артема Александрова, который присутствовал на собрании необходимо учесть позицию жильцов дома, поскольку капремонт проводится именно для них и за счет их средств.
В настоящее время разные варианты решения вопроса прорабатываются на уровне профильных управлений и заказчика - МКУ «Дирекция жилищных услуг».
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