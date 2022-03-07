Жильцы аварийного дома по ул. М. Горького: «Нас обманули!» Комментариев: 0



Вначале 2021 года власти заверили жильцов дома № 49 по улице Максима Горького о том, что до конца 2021 года они будут переселены. Далее перед выборами в сентябре 2021 года руководитель администрации города Максим Косенков обещал расселить жильцов в новостройку на Моршанском ш., 24Г, заявив, что не намерен переселять граждан из центра города на окраину



Через некоторое время из администрации им предложили квартиры-студии на выезде из города - в доме на ул. Запрудная. Местные жители говорят, что их обманули.



По словам председателя комитета по ЖКХ Тамбовской городской Думы Артема Александрова, большинство людей стремится улучшить свои жилищные условия, а для жильцов аварийных домов - это вопрос выживания.



«При такой постановке вопроса это не улучшение жилищных условий граждан, а попытка государства (или муниципалитета) снять с себя обязательства», - написал в своем Много лет назад дом по ул. М. Горького, 49 признали аварийным, но, несмотря на это, в нем по-прежнему живут люди.Вначале 2021 года власти заверили жильцов дома № 49 по улице Максима Горького о том, что до конца 2021 года они будут переселены. Далее перед выборами в сентябре 2021 года руководитель администрации города Максим Косенков обещал расселить жильцов в новостройку на Моршанском ш., 24Г, заявив, что не намерен переселять граждан из центра города на окраинуЧерез некоторое время из администрации им предложили квартиры-студии на выезде из города - в доме на ул. Запрудная. Местные жители говорят, что их обманули.По словам председателя комитета по ЖКХ Тамбовской городской Думы Артема Александрова, большинство людей стремится улучшить свои жилищные условия, а для жильцов аварийных домов - это вопрос выживания.- написал в своем Telegram-канале Александров, который направил обращение в администрацию города Тамбова.



