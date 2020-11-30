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Жильцов аварийного дома 41 по улице Кронштадтской переселят через несколько лет
Сегодня, 08:54
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Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин в дистанционной форме провел прием граждан. Один из рассмотренных вопросов касался расселения аварийного дома 41 по улице Кронштадтской города Тамбова.
Дом был признан аварийным еще в 2013 году, введен в эксплуатацию в 1917 году. Власти пообещали расселить жильцов не позднее 31 декабря 2022 года.
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