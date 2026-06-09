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КСП нашла нарушения в работе министерства градостроительства Тамбовской области
Вчера, 13:45
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Контрольно-счётная палата Тамбовской области выявила ряд нарушений и недостатков в работе регионального министерства градостроительства и архитектуры. Об этом говорится в материалах проверки годовой бюджетной отчётности за 2025 год, с которыми ознакомилось деловое издание «Вердикт».
По данным аудиторов, министерство направляло заявки на финансирование мероприятий, реализация которых фактически не могла состояться. В частности, речь идёт о средствах на объект «Концертный зал» на улице Державинской в Тамбове и на развитие центра творчества и оздоровления «Космос».
Общая сумма таких заявок превысила 42 млн рублей. В КСП пришли к выводу, что фактической потребности в этих средствах не было, а необходимые документы для предоставления субсидий к тому моменту отсутствовали.
Кроме того, аудиторы выявили нарушения при оформлении документов по контракту с ООО «Авилон-Сервис». В одном из дополнительных соглашений отсутствовала дата подписания.
Также проверка показала, что министерство на 95 дней задержало выплату аванса подрядчику по контракту. Сумма просроченного платежа составила 26,3 млн рублей.
Ещё одним замечанием стало неполное отражение отдельных показателей исполнения бюджета в отчётности ведомства.
По итогам проверки Контрольно-счётная палата направила в адрес ответственных органов власти представления и информационные письма с предложениями устранить выявленные нарушения и не допускать подобных случаев в дальнейшем.
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