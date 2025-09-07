|
КСП выявила нарушения в работе «Корпорации развития Тамбовской области»
Вчера, 15:15
Комментариев: 0
Версия для печати
Контрольно-счётная палата Тамбовской области завершила проверку деятельности АО «Корпорация развития Тамбовской области» и аффилированных с ней компаний. Как сообщает деловое издание «Вердикт», аудит охватывал период с июня 2022-го по июль 2025-го. В итоговом акте зафиксированы 24 нарушения.
Проблемы касались инвентаризации активов, качества отчётности и управления обществами. Также аудиторы констатировали неэффективное использование бюджетных средств в размере 6,84 млн рублей в сфере управления госимуществом.
По результатам проверки даны конкретные предписания. Так, руководству «Корпорации развития» поручено подготовить «дорожную карту» устранения нарушений, провести внутреннюю проверку и рассмотреть вопрос ответственности должностных лиц. Компаниям «ГПК Титан» и «Первомайскспецмаш» предписано провести внеочередные собрания, избрать руководителей и ревизоров, а также утвердить отчётность за 2025 год.
Отдельно указано на необходимость контроля за сделками с заинтересованностью и работы с должниками. В случае необходимости компании должны обращаться в арбитраж.
Напомним, весной в «Корпорации развития» сменилась управленческая команда: генеральным директором стал Максим Сеструхин, его первым заместителем — депутат гордумы Валерий Иржанов. За связи с общественностью отвечает Татьяна Загузова, также депутат городской Думы.
Фото: АО «Корпорация развития Тамбовской области»
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.