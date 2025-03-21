|
В Тамбовской области могут пройти внеплановые проверки ряда ключевых организаций
Сегодня, 08:54
Комментариев: 0
Версия для печати
На ближайшем заседании Тамбовской областной Думы депутаты рассмотрят обращение врио главы региона Евгения Первышова о необходимости проведения внеплановых контрольных мероприятий Контрольно-счётной палатой региона. Речь идёт о проверках деятельности сразу нескольких крупных компаний, играющих важную роль в экономике области.
Согласно документу, проверки могут затронуть АО «Корпорация развития Тамбовской области», ООО «ГПК Титан», ООО «УК “Регион 68”», ООО «ГК “Титан”» и ООО «Первомайскспецмаш». Инициатива направлена на усиление контроля и повышение прозрачности в работе организаций, получающих государственную поддержку или участвующих в реализации приоритетных проектов.
Отметим, что ранее по поручению депутатов облдумы Контрольно-счётная палата уже провела внеплановую проверку в ТОГКУ «Тамбовавтодор». Повышенное внимание со стороны региональной власти к подобным структурам говорит о стремлении усилить финансовую дисциплину и исключить неэффективное расходование средств.
В «Корпорации развития Тамбовской области» на днях произошли кадровые перестановки: пост генерального директора занял Максим Сеструхин, а его предшественник Сергей Голосницкий стал заместителем по развитию. Также к руководству корпорацией присоединились депутаты гордумы Валерий Иржанов и Татьяна Загузова.
Решение о проведении внеплановых проверок будет принято на ближайшем заседании областной Думы.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.