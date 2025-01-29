Депутаты инициировали проверку «Тамбовавтодора» на фоне скандалов в дорожной сфере Комментариев: 0



В последние годы дорожная отрасль региона вызывает всё больше вопросов. В частности, расследуется ряд уголовных дел, связанных с хищением бюджетных средств, направленных на строительство и ремонт дорог. Одним из таких дел стало расследование в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». ТОГКУ «Тамбовавтодор» заключило контракт на сумму 650 млн рублей с подрядчиком ООО «Дормострой», однако качество выполненных работ оказалось неудовлетворительным.



Компания «Дормострой» уже не раз фигурировала в громких скандалах. Ранее она была оштрафована на 620 тысяч рублей за ненадлежащее содержание дороги «Тамбов-Шацк», где одной из основных проблем была скользкая проезжая часть. В общей сложности на подрядчика заведено около 30 административных дел за нарушение содержания дорог. Тем не менее, в настоящее время с «Дормостроем» продолжают действовать три крупных госконтракта.



Помимо этой компании, прокуратура выявила нарушения у ещё двух подрядчиков – «Ржакинское ДСО» и «Комэнергосервис». За ненадлежащее зимнее содержание дорог обе организации, наряду с «Дормостроем», будут привлечены к ответственности. В частности, в Ржакинском районе инспекторы зафиксировали снежный накат и гололёд на автомобильных дорогах.



Решение о внеплановой проверке «Тамбовавтодора» стало ответом на общественный запрос и многочисленные жалобы на качество дорожных работ. Теперь КСП предстоит выяснить, насколько эффективно и целесообразно расходуются бюджетные средства в дорожной сфере региона. Депутаты Тамбовской областной Думы поручили Контрольно-счётной палате (КСП) провести внеплановую проверку деятельности ТОГКУ «Тамбовавтодор». Решение было принято в ходе заседания регионального парламента. В центре внимания окажется использование бюджетных средств, выделенных учреждению на строительный контроль при возведении, реконструкции и ремонте объектов капитального строительства, включая дороги и искусственные дорожные сооружения.В последние годы дорожная отрасль региона вызывает всё больше вопросов. В частности, расследуется ряд уголовных дел, связанных с хищением бюджетных средств, направленных на строительство и ремонт дорог. Одним из таких дел стало расследование в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». ТОГКУ «Тамбовавтодор» заключило контракт на сумму 650 млн рублей с подрядчиком ООО «Дормострой», однако качество выполненных работ оказалось неудовлетворительным.Компания «Дормострой» уже не раз фигурировала в громких скандалах. Ранее она была оштрафована на 620 тысяч рублей за ненадлежащее содержание дороги «Тамбов-Шацк», где одной из основных проблем была скользкая проезжая часть. В общей сложности на подрядчика заведено около 30 административных дел за нарушение содержания дорог. Тем не менее, в настоящее время с «Дормостроем» продолжают действовать три крупных госконтракта.Помимо этой компании, прокуратура выявила нарушения у ещё двух подрядчиков – «Ржакинское ДСО» и «Комэнергосервис». За ненадлежащее зимнее содержание дорог обе организации, наряду с «Дормостроем», будут привлечены к ответственности. В частности, в Ржакинском районе инспекторы зафиксировали снежный накат и гололёд на автомобильных дорогах.Решение о внеплановой проверке «Тамбовавтодора» стало ответом на общественный запрос и многочисленные жалобы на качество дорожных работ. Теперь КСП предстоит выяснить, насколько эффективно и целесообразно расходуются бюджетные средства в дорожной сфере региона.



