Через год дорога, отремонтированная по нацпроекту, начала разрушаться Комментариев: 0



Этот участок был отремонтирован осенью 2023 года, но уже обнаружены проблемы. Помимо самой дорожной поверхности, подрядчик также оборудовал 4 автобусные остановки и установил почти 290 дорожных знаков. Сотрудники «Тамбовавтодора» составили акт всех обнаруженных дефектов и недостатков. Подрядчику уже выдано предписание о гарантийном ремонте, который необходимо выполнить при подходящей погоде. Срок гарантии на дорожное покрытие составляет 4 года.



Михаил Иванов, исполняющий обязанности директора ТОГКУ «Тамбовавтодор», отметил, что организация проводит проверку всех участков дорог, находящихся на гарантии. Подрядные организации несут ответственность за гарантийный ремонт дорог и обязаны выполнять его за свой счёт. На текущий момент выявлено, что дефекты составляют 1% от общей площади дорожного покрытия, которая составляет 843 944 квадратных метра.



Напомним, что в 2024 году в Тамбовской области выделено 1,2 миллиарда рублей на ремонт автодорог и мостов в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Власти планируют провести ремонт нескольких участков дорог в Сампурском, Жердевском и Уваровском округах, а также реконструкцию моста через реку Ирку и путепровода в Мичуринске. Специалисты из «Тамбовавтодора» проводят проверку гарантийных дорог до конца марта с целью выявления возможных дефектов и организации работ с подрядчиками по их устранению. Однако после осмотра отремонтированного в прошлом году 25-километрового участка трассы «Тамбов−Пенза» были замечены повреждения, возникшие в процессе эксплуатации.Этот участок был отремонтирован осенью 2023 года, но уже обнаружены проблемы. Помимо самой дорожной поверхности, подрядчик также оборудовал 4 автобусные остановки и установил почти 290 дорожных знаков. Сотрудники «Тамбовавтодора» составили акт всех обнаруженных дефектов и недостатков. Подрядчику уже выдано предписание о гарантийном ремонте, который необходимо выполнить при подходящей погоде. Срок гарантии на дорожное покрытие составляет 4 года.Михаил Иванов, исполняющий обязанности директора ТОГКУ «Тамбовавтодор», отметил, что организация проводит проверку всех участков дорог, находящихся на гарантии. Подрядные организации несут ответственность за гарантийный ремонт дорог и обязаны выполнять его за свой счёт. На текущий момент выявлено, что дефекты составляют 1% от общей площади дорожного покрытия, которая составляет 843 944 квадратных метра.Напомним, что в 2024 году в Тамбовской области выделено 1,2 миллиарда рублей на ремонт автодорог и мостов в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Власти планируют провести ремонт нескольких участков дорог в Сампурском, Жердевском и Уваровском округах, а также реконструкцию моста через реку Ирку и путепровода в Мичуринске.



