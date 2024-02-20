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На ремонт дорог в 2024 году заложили почти 1,2 млрд рублей
В рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги" на ремонт дорожного покрытия в Тамбовской области на 2024 год запланировано выделить 1,15 млрд рублей. Эти средства будут использованы для обновления трех автодорог регионального значения, строительства моста через реку Ирка и завершения работ по путепроводу в Мичуринске, сообщили в правительстве региона.
На данный момент все контракты на выполнение работ уже заключены. Подрядчики будут заниматься ремонтом участков дорог, включая 16 км трассы "Каспий - Жердевка - Токаревка - Мордово - Мельгуны - Волчки - Орел - Тамбов", 12,6 км дороги "Тамбов - Пенза - Инжавино - Уварово" и 7 км трассы "Каспий - Токаревка - Вязовое - Каспий - Жердевка - Токаревка - Мордово - Мельгуны - Волчки - Орел - Тамбов". Мост через реку Ирка находится на трассе "Тамбов - Пенза - Чуповка - Куровщина - Тамбов - Пенза - Бондари - Пичаево - Вернандовка". Ремонт путепровода на улице Лаврова в Мичуринске начался в 2023 году, и планируется завершить его в 2024 году.
Как отмечается в правительстве региона, особое внимание будет уделено безопасности дорожного движения: установке дорожных знаков, пешеходных ограждений, замене светильников на уличных фонарях и нанесению разметки.
В 2023 году национальный проект был финансирован в размере 2,56 млрд рублей, что позволило обновить 95 км дорог и три мостовых сооружения. Власти отмечают, что такие масштабные работы стали возможны благодаря опережающему финансированию за счет специальных казначейских кредитов.
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